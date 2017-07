Sénégal: Stratégies à dérouler pour remporter les législatives - Les femmes investies de BBY capacitées

Définissant tout d'abord la signification d'une stratégie, le ministre de l'Economie maritime a fait savoir aux femmes que leur mission à l'Assemblée nationale, est de soutenir la politique définie par le président Macky Sall, au delà du fait qu'elles représentent aussi le peuple. Donc, pour lui, la cible de la campagne n'est rien d'autre que les citoyens inscrits sur le fichier électoral et non les militants qui sont déjà convaincus.

Il faut noter, par ailleurs, que l'atelier a regroupé la presque totalité des femmes candidates de Benno issues des 45 départements du pays. Pour appuyer les femmes sur la ligne de l'argumentaire et de l'approche de la communication, les initiatrices de l'atelier ont eu recours au ministre de la Pêche, Oumar Guèye, membre de la Commission électorale de Benno, ainsi que Ousmane Badiane, expert électoral et membre de la Ld, sans oublier le coordonnateur de la Cellule de communication de Benno, Mahawa Diouf.

Les enjeux des élections législatives du 30 juillet prochain, devant voir 47 listes de coalitions de partis et de candidats de la société civile en compétition, ne sont plus à prouver. La coalition Bennoo Bokk Yaakaar (Bby) ne dira pas le contraire au vu du rythme effréné des rencontres qui se tiennent.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

