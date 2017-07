Sénégal: Modification de la loi électorale à moins de 6 mois des élections sans «consensus» - L'opposition significative lève les boucliers

Le projet de modification de la loi électorale, notamment en son article L 78 qui exige de l'électeur de prendre tous les bulletins des coalitions ou partis ou candidats en lice à un scrutin ne fait décidément pas l'unanimité au sein de la classe politique. Pour cause, l'opposition dite significative ne cesse de lever les boucliers au lendemain du pseudo consensus réalisé au cours de la rencontre ayant réuni la Cena et les représentants de 44 listes en lice aux législatives, vendredi dernier.

De la Coalition gagnante Wattu Senegaal aved le Pds et ses alliés à Mankoo Taxawu Senegaal avec entre autres Khalifa Sall, Idrissa Seck de Rewmi, Malick Gakou du Grand parti, en passant par Me El hadj Diouf de la coalition Leeral ou Ousmane Sonko de Pastef/Les Patriotes, il est hors de question de retoucher la loi électorale à moins d'un mois du scrutin.

Le scrutin du 30 juillet prochain n'est pas seulement parti pour être celui de tous les paradoxes avec 47 listes en compétition pour élire les 165 parlementaires de la 13ème législature. Il risque aussi d'être celui de toutes les contestations. A commencer par le refus de toute modification de la loi électorale sans consensus avéré à moins de six mois des élections. Pour cause, au lendemain de la rencontre initiée par la Commission électorale nationale autonome (Cena) avec les plénipotentiaires des 47 listes en lice (dont 44 étaient présentes), l'opposition dite significative ne cesse de lever les boucliers et de contester le pseudo consensus supposé réalisé au cours des concertations. Déthié Fall de Rewmi, représentant de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal que dirige le socialiste Khalifa Sall, avait été l'un des premiers à contester la proposition de l'organe dirigé par le magistrat Doudou Ndir. Avant de bouder la rencontre tenue à huis clos, le vice-président de Rewmi avait tenu à dire clairement son désaccord par rapport à la proposition de la Cena.

Il avait ainsi parlé de «mascarade» du pouvoir en place. Estimant qu'on ne peut pas concevoir qu'à 30 jours des élections législatives, la loi électorale soit modifiée en son article L.78, il a fait savoir que Mankoo Taxawu Senegaal est «contre cette mascarade». Par conséquent, il avait rejeté la faute sur le régime du président Macky Sall, l'accusant d'avoir parrainé des listes. Cela, non sans estimer que c'est au camp du pouvoir de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le vote se passe dans la transparence. Sur la proposition faite par Doudou Ndir et compagnie, le second d'Idrissa Seck est resté catégorique. Selon lui, en permettant à l'électeur de choisir entre 3 à 5 listes sur 47 listes, on violerait le secret du vote.

WATTU SENEGAAL PARLE DE COUP D'ETAT ELECTORAL

Le ton n'est guère divergent du côté de la Coalition gagnante Wattu Senegaal qui regroupe le Pds de Me Abdoulaye Wade et ses alliés. Pour cette coalition, on est tout simplement en train d'assister à un « coup d'état électoral de Macky Sall ». Dans un communiqué rendu public après la rencontre Cena-listes de candidats, les Libéraux et leurs alliés relevaient « qu'à l'occasion d'une prétendue concertation en présence de dizaines de représentants de listes clairement sponsorisées par lui (Macky Sall-ndlr), le pouvoir s'apprête à violer le protocole de la Cedeao qui interdit toute modification non consensuelle des règles du jeu électoral dans les six (6) mois qui précèdent les élections ».

Et de poursuivre : « Devant la confusion ainsi créée de toutes pièces par cette pléthore de listes, le Président Sall envisage de faire adopter par sa majorité aux ordres des modifications clairement destinées à lever toutes les barrières érigées dans la loi électorale pour garantir aux citoyens sénégalais des élections libres, honnêtes et transparentes ». Seulement, pour la Coalition gagnante Wattu Senegaal, « le forcing ne passera pas le 30 juillet prochain ». Dans la foulée, le Pds et ses alliés ont appelé « à l'occupation de la place Sowéto devant l'Assemblée nationale », le jour de la modification de la loi en question. Tout en s'engageant à alerter les bailleurs des élections au Sénégal comme la Cedeao sur la violation prochaine de son protocole, voire l'Union Africaine et le Nations Unies dans le même ordre d'idées.

L'OPPOSITION EMERGENTE DIT NIET

Cette levée générale des boucliers au sein de l'opposition significative (Pds, Rewmi, And Taxawu Dakar ak Khalifa Sall, Grand parti, Fsd/Bj, And jef Decroix, Tekki, Bokk Gis Gis... ) est aussi portée par Me El hadji Diouf de la coalition Leeral comme les partis de la nouvelle opposition émergente (avec Ousmane Sonko de Pasteef ou autre Abdoul Mbaye d'ACT, l'ancien Pm de Macky Sall). Un président de la République qui risque dès lors de se mettre à dos toute son opposition mais surtout de susciter moult interrogations au sein de l'opinion internationale s'il donnait l'onction à sa majorité mécanique de modifier la loi électorale à l'Assemblée nationale. Comme pour dire que le Sénégal n'est pas encore sorti de la quadrature des 47 listes.