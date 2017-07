Sénégal: Macky Sall avertit les ministres Amadou Ba et Abdoulaye Siouf Sarr - «Vous gagnez ou on change d'équipe»

Qu'Amadou Bâ et Abdoulaye Diouf Sarr, respectivement ministre de l'Economie, des finances et du Plan, et ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire se le tiennent pour dit ! S'ils veulent garder leur portefeuille ministériel, ils n'ont qu'à remporter la bataille de Dakar face à Khalifa Sall et aux autres partis et coalitions de partis en lice aux législatives prévues le 30 juillet prochain.

Sinon, menace Macky Sall qui rencontrait hier, dimanche 2 juillet, tous les investis de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar de Dakar mais aussi tous les ministres et autres membres du Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT) de Dakar, ils ne feront plus partie de la prochaine équipe gouvernementale.

Macky Sall fait de la conquête de Dakar une «sur-priorité». Le Chef de l'Etat qui a réuni hier, dimanche 2 juillet, tous les investis de la capitale sénégalaise pour les élections législatives du 30 juillet prochain s'est voulu clair et ferme à l'endroit notamment du ministre de l'Economie, des finances et du Plan, Amadou Bâ, tête de liste départementale de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar (BBY) et du ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire, Abdoulaye Diouf Sarr. «Vous gagnez Dakar, sinon on change d'équipe !», leur a fait savoir le président de la République lors d'une audience tenue au Palais avec l'ensemble des investis de sa coalition, mais aussi des ministres, des directeurs généraux et autres hommes d'affaires.

«C'était, en quelques sorte, le Général qui a réuni ses troupes avant d'aller en guerre», ironise notre source qui a pris part à la rencontre. Et de préciser : «tous les investis de la coalition Bennoo de Dakar étaient là. Mais aussi des ministres, des directeurs généraux, les membres du Haut Conseil des Collectivités Territoriales tous issus de Dakar comme certaines personnes aux portefeuilles garnies qui ont répondu présentes».

Amadou Bâ et Abdoulaye Diouf Sarr promettent de relever le défi

Le ministre de l'Economie, des finances et du Plan et celui de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire qui se disputent le leadership dans la capitale, ont décidé devant le président de la République d'enterrer la hache de guerre pour faire triompher la coalition Bennoo Bokk Yaakaar au soir du 30 juillet.

«En réalité, le problème de la coalition BBY à Dakar, c'est l'APR. Mais pour cette fois, Amadou Bâ et Abdoulaye Diouf Sarr ont décidé de travailler la main dans la main. D'ailleurs, ils n'ont pas le choix. Ils sont condamnés à travailler ensemble parce que si on (BBY) perd Dakar, ils vont perdre eux aussi leur portefeuille de ministres. C'est clairement le message que Macky Sall leur a lancé», confie notre interlocuteur. Non sans rappeler la défaite de la coalition BBY, lors de l'élection des membres au Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT).

«Nous avons perdu parce que des responsables de l'APR n'avaient pas mouillé le maillot. L'exemple le plus illustratif, c'est l'absence d'Amadou Bâ le jour même de l'élection», fait remarquer notre source.

Chat échaudé craignant l'eau froide, «ils (Amadou Bâ et Abdoulaye Diouf Sarr, Ndlr) ont décidé de faire bloc. Mieux, ils ont même révélé lors de notre réunion qu'ils ont travaillé ensemble hier (samedi-Ndlr) jusque tard dans la soirée», a aussi révélé notre source.

Rappelons que la liste de BBY pour le département de Dakar conduite par Amadou Bâ (tête de liste) est aussi composée de Marie Thérèse Aida Seck, Abdoulaye Diouf Sarr, Marie Pierre Faye, Jean Baptiste Diouf, Juliette Zingua (PS) et Santi Sène Hagne (AFP).

Les suppléants sont Alioune Badara Diouf, Mame Fall, Moussa Saleh, Diago Diagne, Abibatou Mountaga Tall, Ndèye Boumy Ndiaye, Amath Thiam.