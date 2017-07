Sénégal: Basketball / 16e édition finale Coupe du Maire Dame - L'As Ville de Dakar dépose le Jaraaf et étrenne son deuxième trophée

Après la Coupe du Sénégal, l'As ville de Dakar a etrenné samedi son deuxiéme trophée de la saison en remportant face au Jaraaf de Dakar (46-42) la finale de la 16e édition de la coupe du maire de basket disputée, samedi 1er juillet, au stadium Marius Ndiaye. Les joueuses de la municipalité se sont adossées sur la pléaide d'internationales pour arracher le gain de la rencontre après une partie indécise d'un bout à l'autre.

L'As Ville de Dakar continue de planer sur la saison de basket qui est entrée ce samedi sur sa derniére ligne droite. Après son premier trophée en Coupe du Sénégal, les joueuses de la municipalité ont encore mis la main sur la coupe du maire en enlevant face au Jaraaf, la Coupe du maire disputé samedi au stadium Marius Ndiaye.

Dans ces dernières retrouvailles entre les deux équipes, les joueuses du Jaraaf ont d'entrée soutenu la comparaison en s'imposant sous le cerceau et ensuite à enlever le premier quart-temps avec une avance de 4 points (7-11). Mais ce n'était qu'un retard à l'allumage puisque l'As ville va mettre en branle son jeu interieur pour remonter le score (17-11). Devant la domination subie dans le deuxiéme acte de jeu, le coach du Jaraaf Bachir Diop, n' hésite pas à demander le temps mort pour remettre en place son dispositif et serrer sa défense.

En vain, Ndéye Séne et le pivot Ramata Daou prennent les choses en main et permettent à leur équipe de tenir à bonne distance Ndéye Borso... et ses coéquipières du Jaraaf à la mi-temps (22-18). Au retour des vestiaires, la rencontre baisse en intensité avec un festival de maladresse. Mais le Jaraaf parvient vite à établir la parité (27-27) avant de coller aux basques de l'As Ville de Dakar à la fin du quart-temps(29-30). Le dernier acte de jeu ou money sera tout aussi indécis. Grâce à Aminata Diop, sans doute la joueuse la plus expérimentée sur le parquet, les joueuses du Jaraaf sont sur le bon rythme. L'ancienne internationale se met en évidence avec deux paniers successifs qui relancent le Jaraaf ( 35-36) et surtout d'installer un mano au score.

La meneuse du Jaraaf Fatou Binetou Thiam réussi à redonner un certain regain de combativité à son équipe et lui permet de reprendre une courte avance à 2 minutes de la fin (39-40). Le suspens se poursuit de plus belle (40-40. 8e). L'avance du Jaraaf sera cependant vite effacée sur les dernieres possessions et l'efficacité du longiligne pivot Ramata Dao. Le panier inscrit par Irma Diémé et ses deux paniers précieux feront la différence et ouvrir la voie au trophée.