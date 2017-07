Sénégal: Recrudescence du phénomène des «mineurs cochers» à Guinaw-Rail Sud - Randonnée des enfants pour leur réinsertion à l'école

Dans la commune de Guinaw-Rails Sud, on assiste à une recrudescence des enfants cochers. Les enfants désertent très tôt les classes pour ce travail d'adultes. Ces enfants cochers sont souvent exposés à des tentations multiples.

Plusieurs enfants désertent très tôt les classes dans la commune de Guinaw-Rails Sud pour devenir des conducteurs voiture à traction animale ou charrettes. Conduisant ces chevaux, ils deviennent souvent des adeptes de la drogue, du petit banditisme. Une situation qui préoccupe au plus haut niveau le Cadre communal pour la protection de l'enfance de Guinaw-Rails Sud, sous l'encadrement de l'ONG Enda Jeunesse-Action, qui prend en charge les revendications des enfants.

Une randonnée a été organisée par ledit cadre pour pousser les autorités à agir pour lutter contre ce phénomène qui risque de gagner des proportions inquiétantes dans la commune. Les enfants ont battu le macadam, à travers cette procession ils ont réclamé le respect des engagements pris lors de la première randonnée interpellatrice.

A en croire Astou Fall, jeune fille de la localité, cette randonnée est tenue en guise de rappelle aux autorités locales. «Nous voulons rappeler aux autorités locales les engagements pris lors de notre dernière caravane pour exiger que la Police et les autorités prennent en charge cette situation des enfants cochers», a d'emblée fait savoir Astou Fall membre du Cadre communal pour la protection de l'enfance. Et de poursuivre: «les enfants cochers deviennent des bandits, ils inhalent de la drogue et se frottent à des adultes qui peuvent les orienter négativement dans le mauvais chemin. Nous voulons que ces enfants arrêtent le travail et retournent à l'école. Leur place n'est pas là-bas, mais à l'école. La Police doit intervenir», a plaidé Astou Fall.

POUR L'INSCRIPTION DES ENFANTS A L'ETAT-CIVIL DES LA NAISSANCE

L'autre revendication porte aussi sur la situation des enfants non déclarés à la naissance qui, au moment de tenir leurs examens ont toutes les peines pour se faire établir un extrait de naissance. «Nous voulons que la collectivité locale organise des foires foraines pour que nos camarades qui n'ont pas de papier puissent en avoir et faire leurs examens. Sinon, ils finiront dans la rue. Nous demandons que les enfants cochers soient réintégrés à l'école», a laissé entendre Alfred Aimé Diatta, enfant membre du Cadre communal. Selon lui, les engagements pris lors de la 1ère randonnée ne sont exécutés qu'à 50% et que les cas de maltraitance sont récurrents dans la commune, allant du viol aux agressions. Les enfants n'ont pas aussi manqué de demander la fermeture du canal à ciel ouvert qui traverse la commune, constituant un danger permanent.

Pour les autorités locales, les engagements pris ont été exécuté à 90%. «Ils avaient organisé au mois de novembre une randonnée interpellatrice aux cours de laquelle ils ont brandi un chapelet de doléances que nous avons exécuté. Nous sommes à 90% des engagements pris par la collectivité locale» renseigne Ibrahima Pouye 2e adjoint au maire chargé de la petite enfance. «Ils avaient parlé d'enfants qui ne disposaient pas d'extrait de naissance, on a tenu une foire foraine permettant à ces derniers d'avoir un extrait», rassure le maire. Sur la demande de fermeture du canal, le maire de renchérir: «Nous n'avons pas la prérogative des travaux de l'Etat. Nous allons saisir l'Apix qui nous a envoyé des techniciens pour voir la solution à adopter. Mais nous ferons tout notre possible pour voir si ça va être fermé ou pas, nous ferons tout pour mettre les enfants hors de danger», a laissé entendre le maire.