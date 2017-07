Cameroun: La politique au pays - Pourquoi des jeunes et des femmes s'écartent du jeu?

Cette question n'est pas anodine. Elle a d'ailleurs été au centre du séminaire de formation organisé par l'association internationale Kofi Annan dans le Chef Lieu de la Région de l'Ouest.

Le pourcentage au demeurant des jeunes et des femmes dans les pouvoirs décisionnels reste très faible. En d'autres termes, 70% des jeunes et 60% des femmes constituent la masse critique des couches dont la gestion des affaires publiques leur échappe. Comment dont combler le gap ? Quelle alchimie pour se les y intéresser ?

C'est pour apporter des éléments de réponses, à ces questionnements, qu'acteurs politiques, responsables des partis politiques, organisations de la société civile, étudiants, organisations féminines jeunes de tout bord, professionnels des médias, se sont mobilisés pour la cause ce 1er juillet 2017. A l'effet de disséquer la problématique qui se présente toujours avec acuité et qui préoccupe à cor et à cri. Le lieu dit Mont St Jean de Bafoussam a servi de cadre.

Serges Fréderic Mboumegne, président général de l'association l'a fait entendre : ce n'est que le début d'un vaste programme qui ira jusqu'en 2018, année électorale au Cameroun. C'est donc à dessein que l'association Kofi Annan pour la promotion et la protection des droits de l'homme et de la paix (AIKAPRODHOMP), s'y implique et entend faire participer la large majorité des camerounais, aux différentes consultations électorales. Pour justifier et manifester sa précieuse contribution à l'implémentation de la démocratie d'une part et orienter tout ou partie des camerounais à cette doctrine mondiale d'autre part, l'association l'opérationnalise au travers du

projet « prise en compte des jeunes et des femmes dans les instances de prise de décisions des partis politiques au Cameroun ».

Pour mieux cerner la dynamique, l'association a invité des acteurs suscités au débat. Au terme des travaux, le happy-end a été célébré. Chacun s'est fait une petite idée sur la direction de l'importance de la participation citoyenne, bien plus, du rôle que chacun et tous devra jouer dans le foisonnement des partis politiques. Non sans s'engager personnellement à une réelle prise en compte des jeunes et des femmes non seulement dans la vie politique, mais aussi et surtout, dans tous les actes de la vie citoyenne du Cameroun au sens plus large.

Riche, mais fastidieux !

Ils étaient près de 150 participants, à consacrer une journée entière au séminaire. Chapeauté par le thème « formation appliquée à l'éducation citoyenne au leadership et à l'engagement civique et politique des jeunes et des femmes », chacun est rentré avec la tête bien pleine.

En souhaitant la chaleureuse bienvenue aux participants, Serges Frédéric Mboumegne a planté le décor au festival des communications et présentations sur PowerPoint. Le guide parfait de l'association Kofi Annan a eu à tout seigneur, tout honneur, l'insigne marque de clôturer les travaux qui ont vu la participation des autorités administratives et communales.

Programme alléchant, l'ordonnancement des activités a respecté les règles de l'art. Tout a été agencé avec professionnalisme. Deux modules ont constitué l'épine dorsale des travaux. Pour être plus précis, l'introduction à la démocratie, premier module, a été décliné en 4 sous-modules, entre autres : démocratie, culture démocratique, gouvernance démocratique, sens du vote, exposés respectivement par Ahmed Njoya, Ngollo Ngollo, Joseph Keussom et Ngoune Thiery. Des experts qui ont dominé leurs sujets et ont rivalisé d'enseignements. Le deuxième module, qui concernait la gestion d'une organisation en démocratie, a été subdivisé quant à lui en deux sous-modules, en l'occurrence, l'initiation au leadership et le management d'une organisation, brillamment développés tour-à-tour par Nadège Mapigoue et par Lucas Kamdem, bouclant ainsi la phase des communications théoriques. Des échanges ont permis aux participants de mieux appréhender les véritables raisons de la tenue d'un tel séminaire.

Avant l'exposé conclusif des travaux dirigé par Serges Frédéric Mboumegne, président de l'association internationale Kofi Annan, les groupes constitués dans des différents ateliers, ont rendu chacun leur copie pour évaluation. « Tout est bien qui fini bien », a-t-il renchérit

Rendez-vous pris dans une semaine pour une autre session de formation de renforcement des capacités des journalistes. Il sera question de ratisser large, le domaine de la démocratie.