Cameroun: Propriété intellectuelle - 25 nouveaux experts pour servir les Etats

D'après les explications du Représentant de l'Ambassade du Japon, le financement des formations de l'OAPI contribue à fournir des ressources humaines dans le monde dans le domaine de la propriété intellectuelle afin de participer au développement. De façon concrète, ce financement octroie des bourses mensuelles et s'occupe de l'hébergement des candidats étrangers sur une période de 6 mois que dure la formation présentielle; pour ne citer que cela. Ajouter à cette aide importante, le Master II de l'Académie Denis Ekani, a l'avantage de voir des enseignements dispensés par des sommités mondiales dans le domaine telles : Pr Michel Vivant, Pr Bernard Remiche, Pr Magloire Ondoua, Pr Victor Bokally, Dr Christophe SEUNA, Dr Paulin EDOU EDOU, Dr Maurice Batanga, etc. Ces

Pour l'année académique 2016-2017, la major de la promotion s'appelle SAWADOGO Boureima, un magistrat de nationalité burkinabé. En plus d'avoir été major, il obtient la meilleure note de sa filière à savoir « Droit de la propriété intellectuelle ». Pour la filière « Economie de la propriété intellectuelle, la meilleure note à savoir 14,53/20 a été obtenue par la camerounaise BOUOPDA epse FONKOU Guerlais Noel. Et enfin dans la filière « Propriété intellectuelle appliquée », avec une note de 14,62/20 le camerounais NGUEUTEU KAMLO Alexis en sort le major.

D'après Dr Paulin EDOU EDOU, DG de l'OAPI, « les lauréats sortis de l'école de propriété intellectuelle de l'OAPI seront capables d'enseigner dans les écoles et grandes universités, concevoir des programmes de développement dans leurs domaines respectifs pour leurs Etats, rende des décisions de justice basés sur leurs connaissances apprises et exercer la profession de conseil en propriété intellectuelle et de mandataires. »

Formé dans trois filières à savoir « Droit de la propriété intellectuelle et nouvelles technologies », « Propriété intellectuelle appliquée » et « Economie de la Propriété intellectuelle », il aura fallu 9 mois de formation au total pour en tirer les meilleurs car sur 30 candidats au départ, seuls 25 ont réussi à être admissible pour un taux de réussite global de 83,33%.

