Cameroun: Douala 5ème - Un spectacle de Maahlox interdit

L'artiste musicien Maahlox LeVibeur ne se produira plus au snack-bar Mermo à Bonamoussadi, dans l'arrondissement de Douala 5ème. Le spectacle du rappeur prévu le jeudi 6 juillet 2017 a été interdit par le sous-préfet, Jean Marie Tchakui Noundi. Dans sa décision datée du 30 juin 2017, l'administrateur civil principal fait valoir les nécessités de maintien de l'ordre et la tranquillité publics.

Il justifie aussi la prise de cette interdiction par « les déclarations controversées de l'intéressé, donnant souvent lieu à de vives tensions et rixes lors de ses spectacles ». Si ampliation de cette décision a été faite aux intéressés et aux autorités administratives de la circonscription concernée, l'artiste, joint par Le Jour, a fait savoir qu'il a été informé par ses fans via les réseaux sociaux, alors qu'il s'activait dans la promotion du Show case sur sa page Facebook.

«J'ai été surpris par cette décision du sous-préfet. J'ai déjà eu à chanter plusieurs fois au Mermo et à Douala 5ème. Il n'y a jamais eu un quelconque incident lors de mes spectacles. Je ne comprends pas comment je peux créer de l'insécurité par ma présence. En plus, ce n'est pas un meeting politique. Ça se passe en salle. C'est la boite qui assure la sécurité et pas l'artiste invité», se désole l'auteur de « Ca sort comme ça sort ».

Pour comprendre cette interdiction du sous-préfet de l'arrondissement de Douala 5ème, plusieurs mélomanes ont vite fait un rapprochement avec l'agression dont a été victime Maahlox LeVibeur à la sortie d'une boîte de nuit à Yaoundé, il y a quelques semaines. Le rappeur, blessé, avait été admis dans un hôpital de la capitale politique, pour des soins.

Pour ce Show case initialement prévu le 6 juillet 2017, Maahlox LeVibeur avait été invité par les responsables du snack-bar Mermo. Le cachet de l'artiste lui avait déjà été reversé et la promotion du spectacle engagée, apprend-on. «C'est le club qui perd. Je suis déçu. C'est dommage parce que les responsables du Mermo auront peur d'inviter d'autres artistes», pense Maahlox.