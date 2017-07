Cameroun: Et si on ramenait Jean Paul Akono ?

Jean Paul Akono est en pleine forme. Bien remis de ses problèmes de santé, l'ancien sélectionneur des Lions Indomptables a repris du service sur un terrain où il excelle : Les plateaux de télévision.

Le Directeur technique national adjoint N.1 fait feu de tout bois. Il ratisse large pour démontrer combien l'actuel patron du banc de touche des Lions Indomptables, Hugo Broos, est incompétent et inapte à diriger notre équipe nationale.

Des flèches fusent, les unes les plus empoisonnées que les autres. « Hugo Broos ne peut pas me dire que sur les plus de 100.000 footballeurs qu'il y a au Cameroun il n'a pas pu trouver un seul bon latéral gauche », hurlait-il encore dans une émission de sport dimanche dernier juste après l'élimination du Cameroun en Coupe des confédérations.

Et comme c'est un technicien chevronné qui parle, autant mieux le suivre dans son raisonnement. Si on prend l'exemple de la fédération chinoise de football qui compte à ce jour 4 millions de licenciés, c'est un véritable scandale que de ne pouvoir réunir une équipe de 11 bons chinois capables de gagner une Coupe du monde.

Pourquoi donc nos chers amis de l'Empire du milieu hésitent-t-ils encore à faire confiance à ce valeureux camerounais capable de transformer la quantité en qualité et qui a déjà fait des merveilles avec le Cameroun et... le Tchad. De toutes les façons « Magnusson » n'est pas intéressé par cette destination aussi exotique que lointaine. Ce qui le préoccupe au plus haut point c'est son Cameroun natal et les errements d'un Hugo Broos qui se comporte en véritable « mercenaire ».

Le Belge n'avait pourtant qu'à puiser dans l'immense réservoir de talents camerounais que crachent nos clubs locaux, bien assistés qu'ils sont par la Fécafoot et la Direction technique nationale où Jean Paul Akono « himself » officie depuis 2010. De même, à en juger par la hardiesse avec laquelle Akono critique Hugo Broos, à considérer l'étendue de sa science qui n'a jamais tari, on se demande bien pourquoi la Fécafoot et le ministère des Sports tergiversent à réinstaller l'ancien défenseur du Canon de Yaoundé pour un troisième bail à la tête des Lions.

Ce technicien qui a déjà fait ses preuves et qui est visiblement dégouté par l'actuel casting de Broos n'attend que cette occasion pour servir à nouveau son pays. Il pourrait par exemple comme il avait déjà fait en Septembre 2012, lors de sa deuxième nomination, défossiliser les Jean II Makoun, Modeste Mbami, Eric Djemba Djemba et même Pierre Wome pour nous assurer une sixième couronne continentale et conquérir une nouvelle médaille d'or aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Il ne pourra plus compter sur l'ossature de la Dream Team de 2000 bâtie par Pierre Lechantre dans laquelle il largement puisé pour être sacré à Sydney, mais Akono a des idées. Il sillonnera le pays, trouvera d'autres joueurs. Et s'il n'en trouve pas, il les fera pousser de terre comme des champignons. Coté tactique, les camerounais peuvent dormir tranquille. Si « Magnuss » est nommé, il va certainement ressusciter le fameux marquage à la culotte qui reste sa marque de fabrique dans l'entrainement.

Messi et Ronaldo n'y verront que du feu. Et les agents de joueurs qui influencent tant la sélection n'auront qu'à bien se tenir. Le coach n'acceptera aucune intrusion. Aucun cadeau, sauf ceux faits par le biais d'intermédiaires qu'il se chargera de désigner. Akono ramènera encore plus de discipline dans la tanière. Il l'avait déjà fait par le passé en frappant très durement ceux qui ne savaient pas frapper à sa porte. Alors pourquoi aller chercher si loin des solutions pour sauver une équipe à l'agonie qui a gagné la Can sur un coup de dés ? Pourquoi ne pas essayer à nouveau notre Jean Paul Akono national qui nous a déjà tant fait rêver ?