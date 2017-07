Cameroun: Droits d'auteur et droits voisins - La marche inexorable des sociétés de gestion collective vers le consensus

A l'issue de la réunion de concertation et de restitution des travaux y relatifs tenue vendredi dernier à Yaoundé, trois d'entre elles, tiennent leurs Assemblées générales (Ag) électives et constitutive ce mois de juillet 2017 à Yaoundé.

Le 22 juillet dans la matinée, la Société de gestion des droits en littérature et en arts dramaturges (Sociladra) relevant de la catégorie A, tient son Ag élective. Cette dernière, verra alors Elise Mballa Meka la présidente du conseil d'administration, ainsi que son équipe, remettre leur sort entre les mains des 1663 électeurs de la Sociladra. Un peu plus tard dans l'après-midi du même 22 juillet 2017, c'est la catégorie D (Arts graphiques plastiques), qui lui succèdera au plancher, pour son Ag élective.

Mais bien avant cela, avons-nous appris des assises présidées par Narcisse Mouelle Kombi le ministre des Arts et de la Culture (Minac) le 30 juin dernier, se tient le 08 juillet, la tenue de l'Ag constitutive de la société de gestion collective des droits voisins (catégorie E). Pour tous ces organismes de gestion collective du droit d'auteur, le Minac qui a formellement interdit toute bagarre ou tout autre comportement indécent lors de ces différentes Assemblées générales, a alloué un forfait de 2 millions FCFA de soutien à chacun d'eux pour la tenue de leurs assises.

Quoique le climat de travail fut convivial, certains membres de ces organismes, n'ont pas hésité à suggérer à Narcisse Mouelle Kombi, « de surveiller de près le processus électoral, certains membres de la

plateforme des travaux de ces organismes de gestion du droit d'auteur se transformant en juges et partie, et ne convoquant pas toujours des personnes aux compétences avérées ».

Reste donc attendue, la restitution des travaux des plateformes d'autres catégories du droit d'auteur, dont de la très sulfureuse et juteuse société de gestion de droit d'auteur de l'art musical, laquelle selon le Conseiller technique du Minac, n'a pas encore terminé ses travaux. Et sur ce volet, le Prof. Narcisse Mouelle Kombi, agrégé de Droit, a été formel : « Pas de fusion Cmc - Socam, les deux anciennes entités de gestion de droits d'auteur étant devenues illégales, illégitimes et inexistantes. Il est prescrit la création d'une société de gestion, et non la fusion de quoi que ce soit ». Le Minac a cependant mis du bémol à son propos en indiquant que le processus se veut cependant inclusif, pour le bien-être de tous les artistes du Cameroun.

Vivement qu'avec l'esprit pondéré et très attaché au respect de la Loi de Narcisse Mouelle Kombi, le secteur du droit d'auteur, notamment celui de la Littérature et des Arts dramaturges, ajouté à celui de l'art musical, lesquels génèrent beaucoup de milliards FCFA, sortent de l'inextricable guerre des clans, des loges et autres pour, ne servir que les principaux acteurs de l'art : les artistes.