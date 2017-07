Cameroun: Ce que l'informatisation apporterait aux institutions publiques

Il y a 4 mois environs, le Ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (minatd), annonçait une réforme dans le système d'opération pour tous les Centres administratifs. Une mutation importante pour tous les administrés certes, mais davantage pour les Institutions publiques.

En matière de services publics au Cameroun, on est assez loin de ce qu'offre le secteur privé. Dans les différents centres administratifs, à l'instar des Mairies, alors très sollicitées au quotidien, les opérations de services prennent du temps. Une lourdeur administrative que justifient les montagnes de paperasses, appelées à être étudiées à la loupe et de façon aussi singulière que l'écueil des administrés présents

En effet, hormis les bureaux des dirigeants de chaque centre, on compte alors une unité, sinon l'absence du matériel informatique, notamment en ce qui concerne les services d'enregistrement. L'une des conséquences directes est alors la frustration et/ou le mécontentement des administrés présents. Pour se faire servir, les candidats doivent parfois faire montre de courage et d'endurance. Pour les plus malins, quelques tours de passe-passe s'imposent dans les couloirs.

Ainsi depuis l'annonce faite du Ministre Réné Sadi du (minatd) sur l'appel d'offres pour l'informatisation du système administratif au Cameroun, on pourrait d'ores et déjà s'attendre à une bouffée d'oxygène notamment pour des enregistrements de naissance, de mariage et décès, voire tout autant que celle que propose ELECAM. Une initiative qui sollicite tout de même d'après le Ministre, un important coût d'investissement puisqu'on parle de desservir l'ensemble du territoire national.

