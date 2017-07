Cameroun: Jules-César Essoh - Un homme de terrain

Engagé spécial le 27 septembre 1983, il est affecté comme instructeur au Commandement des écoles et centres d'instruction de la gendarmerie nationale (CE-CIG). Son expérience de terrain le conduira tour à tour à Bafoussam, Bafang, Tcholliré, Foumban, Bamenda, Bafoussam. Il devient ensuite directeur de l'Emploi et des structures dans les services centraux du secrétariat d'Etat à la Défense, commandant de légion dans le Nord-Ouest puis dans le Littoral.

Double promotion jeudi dernier pour celui qui était encore colonel au sein de la gendarmerie nationale et occupait par ailleurs les fonctions de commandant de la région de gendarmerie N°3 (Com RG3) dont le poste de commandement se trouve à Garoua. Par un premier décret du président de la République, Jules-César Essoh a été fait général de brigade comme cinq de ses collègues de la gendarmerie nationale.

