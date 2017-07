Togo: Les prêtres et chefs traditionnels ouvrent le bal jeudi prochain

Si les opérations de purification du Togo préalablement annoncées par le HCRRUN (Haut-Commissariat à la Réconciliation Nationale et au Renforcement de l'Unité Nationale) et officialisées par le gouvernement togolais à travers un décret ont débuté au niveau de certaines religions depuis le week-end dernier, il est à noter que les cérémonies apothéoses ont lieu les 6, 7 et 9 Juillet prochain, au niveau des trois grandes confessions religieuses, que sont la religion traditionnelle, les Eglises chrétiennes et la confession musulmane.

L'information a été portée à la connaissance des chefs et prêtres trraditionnels, responsables des Eglises chrétiennes et musulmans mais aussi du public via les médias ce lundi par le HCRRUN à Lomé.

D'après la présidente du HCRRUN, Mme Awa Nana Daboya, "toutes les dispositions ont été prises" au niveau de ces religions pour que ces journées puissent bien se dérouler à Lomé et sur toute l'étendue du territoire national. Mieux, elle a indiqué que les informations qui leur parviennent font état de ce que ces purifications ont déjà débuté au niveau de certaines confessions.

Elle a promis apporter en temps réel sur les différentes cérémonies les informations indispensables. Toutefois pour ce qui est de la cérémonie apothéose de purification de la religion traditionnelle, elle aura lieu d'après la présidente du HCRRUN ce jeudi 6 Juillet 2017, au bord de la lagune de Bè pour Lomé et Agoènyivé dans le Golfe, celle de la religion musulmane à la mosquée principale, le lendemain. Et ce sera dimanche pour les Eglises chrétiennes (Catholique et Protestante).

Mme Awa Nana a justifié le bien-fondé de ces purifications par une volonté de "purifier le pays, pour convier les âmes errantes à s'apaiser, pour apaiser les coeurs meurtris à tous regarder devant à oeuvrer pour le bien vivre ensemble".