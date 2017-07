Tunisie: Jaziri et Jabeur - épreuve délicate...

Contrairement à Roland-Garros et à la terre battue, Wimbledon et le gazon sont une affaire de techniciens. C'est une surface «élégante» où la balle va vite, où les attaquants et les relanceurs du fond du court sont avantagés sur les joueurs solides et qui aiment les longs échanges.

Les réflexes, la précision, la concentration et la qualité de la première balle importent beaucoup sur le gazon.

La puissance des frappes et le physique sont demandés, mais beaucoup moins que sur la terre battue.

Du coup, tactiquement, Ons Jabeur et Malek Jaziri vont devoir s'adapter et essayer de jouer plus avec la tête que les jambes et d'aller chercher les balles d'attaque qu'autre chose. En même temps, Jaziri et Jabeur doivent tout d'abord croire en leurs chances et jouer sans complexes devant deux joueurs aussi solides que Pouille et Kuznestova.

Deux destins

Malek Jaziri et Ons Jabeur abordent Wimbledon différemment. Pour Malek Jaziri, la moitié de la saison est à oublier surtout sur la terre battue où il n'a pu exercer ses talents. Il conserve sa place en tant que 70e ATP, alors qu'il a été au top 50. Ses résultats sur gazon dans les tournois qui précèdent Wimbledon n'ont pas été extraordinaires non plus. Jouer face à Pouille n'est pas une mince affaire. C'est un joueur explosif qui monte doucement et qui veut aller loin sur ce tournoi. C'est une occasion pour Malek de jouer enfin sur sa valeur et d'éviter ce passage à vide qui dure.

Quant à Ons Jabeur, la moitié de la saison qu'elle vient de sortir est la meilleure de sa carrière. La Tunisienne a, enfin, joué dans la cour des grands pour avancer nettement au classement WTA où elle est proche du top 100. Sa dernière participation à Roland Garros où elle a battu Ciblukova, 7e joueuse au monde, a révélé beaucoup de courage et une énorme marge de progression chez la Tunisienne. Malheureusement, elle tombe dès le premier tour sur une joueuse de métier comme Kuznestova. A 32 ans, la Russe a perdu certainement de son énergie, mais sur une surface aussi technique comme le gazon, elle reste capable de gérer les détails qu'il faut.

Ons devra jouer avec intelligence et doser ses efforts. C'est sur le plan athlétique qu'on attend de réels progrès de Jabeur. C'est une joueuse douée qui a un bon registre technique, mais qui doit doser ses efforts pour tenir la corde et brouiller les cartes de son adversaire. Malek Jaziri et Ons Jabeur, deux joueurs qui brillent en tennis, auront à rentrer vite et bien sur Wimbledon. Le tirage au sort en a décidé ainsi.