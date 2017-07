Tunisie: Mondher Kebaier (Manager général de l'EST) - «Le coup d'envoi du championnat, une date à revoir»

A cause de la succession de matches importants et la pression que cela incombe aux joueurs, c'est la saturation mentale qui risque de les affecter. Rien que la Ligue des champions et les qualifications à la Coupe du monde, c'est déjà beaucoup de stress que les internationaux de l'EST et de l'ESS subissent en cette période estivale.Les internationaux du CSS et du CA sont engagés, eux, en Coupe de la CAF. Pour les joueurs de l'Espérance, une échéance s'ajoute au tableau, la Coupe arabe des clubs champions.

De ce fait, les joueurs sont appelés à fournir beaucoup d'efforts physiques et mentaux sur toute l'année, sans avoir un temps de répit.

Le choix de s'engager en une compétition africaine ou arabe fait partie de la stratégie du club, qu'il s'agisse de l'Espérance de Tunis ou de toute autre équipe tunisienne. Notre fédération de football et nos clubs ne peuvent pas établir les dates de ce échéances.

Par contre, c'est la Fédération tunisienne de football qui fixe la date du coup d'envoi du championnat national. Je pense que la date du coup d'envoi du championnat pour la prochaine saison, fixée pour le 15 août prochain, est à revoir, vu les engagements de nos clubs dans les échéances continentales et régionales, et tenant compte de l'importance de la double confrontation contre la RD Congo pour les qualifications de notre team national au Mondial de Russie.

En attendant qu'on réfléchisse au calendrier, les entraîneurs doivent établir une stratégie de travail pour que chaque joueur soit pris en charge à titre individuel. Un travail à la carte où l'encadrement mental de chaque footballeur est de mise.

Les staff techniques doivent faire preuve de clairvoyance en pensant entre autres à faire participer les jeunes à certains matches afin de ménager les joueurs-cadres».