Tunisie: Najoua Moalla, présidente de l'association tunisienne de psychologie du sport - «L'athlète n'est pas un robot»

Comment d'ailleurs peut-il en être autrement alors que pas un seul club ne compte dans son staff un spécialiste en psychologie du sport. Les sportifs sont tous dans le «rouge». Ils ne profitent pas de l'été pour récupérer. On ignore superbement l'importance de l'aspect psychologique. Nous restons entre spécialistes à traiter de ce volet. Au grand dam de l'athlète qui fait de son mieux pour réussir de grosses performances.

«Loin du compte»

Dernièrement, les deux finalistes de la Coupe de Tunisie ont voulu repousser le coup d'envoi dans la soirée. Mais on leur a refusé cette possibilité au prétexte d'impérieuses nécessités sécuritaires. On a pu voir dans quelles conditions le Club Africain et l'Union Sportive de Ben Guerdane ont dû s'exprimer. Ils auraient pu jouer le soir et éviter les problèmes musculaires, les tendinites, les claquages...

Certaines fédérations font l'exception en consentant l'effort d'accorder au volet psychologique et mental toute son importance. Les fédérations d'aviron et d'athlétisme forment des entraîneurs en attirant leur attention sur l'aspect psychologique de la préparation. Mais on est globalement bien loin du compte. Quand l'athlète perd, on se dit qu'il était stressé. Personnellement, j'ai assuré la préparation mentale des athlètes qui ont représenté notre pays aux Jeux olympiques de Pékin, en 2008.

Après cette participation, le directeur général au sport a renoncé à cette approche d'association de la dimension mentale. Nous avons essayé de lui montrer les faiblesses de notre approche classique. L'abandon de la scolarité par nos sportifs est injustifiable, et personne ne se soucie des dimensions prises par ce phénomène. A l'instar de ce qui se fait en France, si l'abandon des études est consommé, il faut mettre en place un projet de vie pour le jeune athlète.

Bref, alors qu'on évoque la professionnalisation du sport, il faut accompagner cette pratique par un état d'esprit correspondant, une mentalité propre à ce régime».