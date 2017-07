Tunisie: Dr Hachemi Ouahchy, ancien joueur et médecin de l'ESS - «Le repos est le meilleur remède»

Je crois que la formule adoptée la saison dernière (en deux phases) a soulagé les joueurs, rendant moindre le risque de blessures. Le play-off et le play-out ont réduit le nombre de rencontres, et cela doit être tout bénéfice pour l'ossature de l'équipe nationale.

Rendez-vous compte : l'Etoile Sportive du Sahel est partie au Mozambique jouer un important match de coupe d'Afrique avec seulement quinze joueurs. Il faut admettre que les clubs nord-africains engagés dans les compétitions continentales sont défavorisés.

Ils sont astreints à soutenir en plein été le marathon de la phase des poules. A cette époque-là, leurs rivaux de l'Afrique subsaharienne se trouvent au contraire en pleine saison.

La solution pour nous, sportifs du nord du continent, réside dans un effectif plus dense, avec un nombre de joueurs plus important. L'autre solution, celle du reste la plus évidente, c'est le repos tout court qui constitue le meilleur traitement contre les blessures, les tendinites qui risquent de devenir chroniques».

«Nous avions une longue carrière»

«Mais il n'y a pas que le seul aspect physique, le joueur risque de ressentir aussi une forte lassitude et une baisse de motivation durant l'été lorsqu'il ne trouve même pas le temps nécessaire pour convoler en justes noces, par exemple, surtout lorsqu'il est sollicité aussi bien dans son club qu'en équipe nationale. Ces joueurs-là, il faut les remotiver et leur accorder les jours indispensables de repos.

De mon temps, le calendrier n'était pas aussi surchargé. Il n'y avait pas autant de rencontres qu'aujourd'hui. On prenait le temps de se reposer fin juin après la finale de la Coupe de Tunisie quand le sirocco commence à souffler fort. Un mois ou même un mois et demi de répit, cela recharge les batteries. Cela nous a permis de durer dans le temps, d'avoir une carrière de douze ou quatorze ans, sans grosses blessures.

Cette durée me paraît aujourd'hui impossible. On pouvait aussi effectuer un copieux travail de musculation et de récupération. Le physique a ses limites. Maintenant, on n'arrive même pas à accomplir convenablement la préparation d'avant-saison. Les temps ont drôlement changé. Les fédérations maghrébines doivent négocier avec la confédération africaine afin de ménager les joueurs l'été venu et d'aménager autrement les calendriers. Les clubs ont intérêt à installer d'importants effectifs pour procéder au turnover.

Enfin, les joueurs doivent se soucier de leur hygiène de vie et de la diététique».