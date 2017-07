Tunisie: Donia Ayadi Koubaâ (Directrice du service de médecine sportive) - «Des joueurs ont eu une dépression»

Le stress psychologique peut être beaucoup plus nocif que le stress physique, je connais plusieurs joueurs qui ont eu une dépression.

Pour les clubs engagés dans les compétitions africaines, et qui sont concernés par ce fléau, il faudra alterner davantage de joueurs et faire reposer les joueurs sollicités. Dans le cas contraire, beaucoup de problèmes peuvent toucher les joueurs puisqu'il y a un risque de surentraînement : le joueur devient agressif, il n'a plus d'appétit, il a des troubles de sommeil, il perd du poids. Le déficit physique rejaillit négativement sur la performance. Il ne peut plus terminer la séance d'entraînement. Il s'épuise très vite : les paramètres cardio-vasculaires oscillent tantôt vers le haut tantôt vers le bas.

Un autre risque : les blessures répétées qui sont un signe de surentrainement et d'épuisement : le cœur, la respiration, le cerveau, le mental s'en ressentent. L'appareil locomoteur, à savoir les muscles et les tendons, va aussi se fatiguer et va générer des crampes, des contractures, des tendinites, des blessures musculaires... .

Malgré ces risques, les clubs sont obligés de suivre ce rythme en raison des échéances, de l'enjeu économique et sportif et le respect des contrats de sponsoring.

De notre côté en tant que médecins, nous devons être vigilants pour protéger la santé du sportif».