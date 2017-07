Afrique: Coupe de la Confédération - Les Clubistes ont du cœur...

Rivers United FC-Club Africain (0-2). Score à la mi-temps (0-0).

Buts de: Manoubi Haddad 63', et Festus Austin contre son camp 89'.

Arbitrage de Pacific Ndabia (Burundi)

Avertissements: Ayobami 23' et Asamoah 60' (Rivers).

Rivers United: Olufemi Thomas, Ifeanyi Nweke, Doumbia Zoumana, Festus Austin, Ayobami Asekunowo, Ayo Saka, Markson Ojobo, Frederic Obomate (Asamoah Godbless 53', puis Guy Kuemian 87'), Egbuenu (Lukman Mohammed 51'), Sakin Bolaji, Ovoke Bernard

CA: Dkhili (Yeferni 86'), Belkhither, Abdi, El Ifa, Jaziri, Dkhilelli, Ben Yahia, Darragi, Zemzemi (Kchok 79'), Chenihi (Agrebi 60'), Haddad.

Après la tempête des derniers jours qui a décapité ses structures et installé le vide, le Club Africain a trouvé une autre tempête, ou plutôt le déluge à Port-Harcourt, dans la province de Rivers, à 480 kilomètres de la capitale Abuja. Conséquence: il a dû évoluer hier sur une pelouse en surface synthétique détrempée et difficile à jouer sur la ligne de touche en raison d'immenses flaques d'eau.

Le club de Bab Jedid est parti au Nigeria sans au moins sept joueurs-clés: son gardien Ben Mustapha, Khelifa en instance de départ à Kasimpasa, en Turquie, Meniaoui, Ghandri, Khelil, Ayadi et Rusike, excusez du peu ! Devant compter sur des seconds choix, ou supposés tels, à certains postes (Dkhilelli, Zemzemi, Haddad...), le CA a néanmoins besoin de ramener au moins un point de ce déplacement.

Rivers est au plus mal. Il occupe une modeste 16e place avec 33 points après avoir essuyé une bonne dizaine de défaites. L'entraîneur, Stanlety Eguma, ne sait plus à quel saint se vouer malgré l'embellie de la coupe de la Confédération. Et cela se voit tout de suite: la confiance n'est pas là, les Bleus produisant un football approximatif, décousu, lent et sans génie. D'ailleurs, leurs fans ne s'y trompent pas, les travées du stade Yakubu Gowon demeurant désespérément vides.

Conduite par un Darragi en nette reprise malgré une condition physique pas vraiment au top, la manœuvre offensive tunisienne tente de profiter des largesses de l'arrière-garde locale. Hormis une parade de Dkhili sur la frappe de Festus (10'), et un sauvetage d'El Ifa suite à une situation confuse dans sa propre surface (14'), le public local n'eut plus l'occasion de vibrer. Au contraire, le CA aurait pu bénéficier à la 35e minute d'un penalty pour une poussette dans la surface sur Haddad, 20 ans, qui va néanmoins sortir plus tard le grand jeu.

Un coup franc de Darragi (29'), et surtout une reprise de volée dans les nuages effectuée par Ali Abdi du ...droit, qui n'est pas son pied préféré alors qu'il était seul aux six mètres ont clairement prouvé qu'il y avait un bon coup à jouer contre un Rivers en pleine dérive.

Le chef-d'œuvre de Haddad

Il aura fallu un coup franc en forme de véritable chef-d'œuvre afin que les Clubistes passent devant. A la 63', ils obtiennent un coup franc excentré côté gauche aux 25 mètres. Manoubi Haddad s'avance pour inventer un petit bijou, une frappe imparable pleine lucarne droite.

Menant (1-0), le représentant tunisien retombe pourtant dans ses travers et cède dangereusement du terrain aux locaux. Lesquels obtiennent quatre occasions nettes malgré le réaménagement du dispositif clubiste en 4-5-1 avec la sortie de Chenihi et son remplacement par Agrebi. Ainsi, les occasions nettes sont désormais nigérianes: Doumbia (65'), Sakin puis Lukman (72'), et surtout Ovok qui part comme une flèche du rond central, évite El Ifa puis Jaziri et se présente seul devant Dkhili, mais tire à côté (77').

Malgré la blessure de Dkhili, sorti dans le vide devant Asamoah et qui l'a contraint à céder sa place au profit du jeune jeune Ghaith Yeferni, le représentant tunisien serre les dents et plie sans rompre. Mieux encore, il se met définitivement à l'abri quand Darragi conduit un contre éclair et sert Belkhither lequel frappe de la ligne d'entrée de la surface, côté droit. Le malheureux défenseur central Festus détourne le ballon dans ses propres filets (89').

La messe était dite.

Un pied est mis en quarts de finale. En attendant de terminer le bel ouvrage le prochain week-end à Radès devant les Ougandais de Kampala City qui ont frappé un grand coup hier en dominant les Marocains de FUS Rabat (3-1).

Avec 9 points, il suffira d'un nul au CA pour assurer l'accès au Grand Huit. Quand on pense aux événements des derniers jours, cela relève de l'exploit. Les copains d'El Ifa ont vraiment du cœur. Bravo !