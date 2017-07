Sénégal: Fin de la 12ème législature - Un livre-bilan attendu en juillet

Le mandat de la 12ème Législature a pris fin avec la dernière plénière tenue vendredi. A la fermeture de cette ultime session, le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, a annoncé la parution d'un livre-bilan au mois de juillet.

A la fermeture de la toute dernière session plénière de la 12ème Législature, vendredi dernier, le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, a annoncé la parution, courant mois de juillet, d'un livre-bilan qui exposera, en les expliquant, chacune des réformes entreprises et réalisées au cours des 5 années écoulées d'activités parlementaires. « Cet ouvrage-bilan rend compte notamment des résultats obtenus dans la modernisation des outils et des équipements de l'Institution parlementaire, des mesures mises en œuvre, mois après mois, pour améliorer le fonctionnement et augmenter l'efficacité des services et des personnels administratifs y figurent en bonne place.

C'est dans cet esprit que nous avons pris une batterie de mesures à caractère éminemment social en faveur de ces derniers », a expliqué le président de l'Hémicycle. En attendant les détails du livre, on peut noter qu'en cinq ans, le nombre de projets de Loi adopté par l'Assemblée nationale se chiffre à 156. Cela, « conformément aux dispositions du règlement intérieur et dans l'observation correcte et rigoureuse des droits et des obligations reconnus aux représentants du peuple », a tenu à préciser Moustapha Niasse. Il rappelle que, malheureusement, « les cris d'orfraie autour de l'unique proposition de loi votée ignorent que ce genre d'initiative est encadrée par les textes en vigueur (... ) ».

Par ailleurs, il a précisé qu'au cours de cette Législature, il y a eu 234 séances plénières, 220 réunions de commissions permanentes, 92 questions d'actualité au gouvernement, 37 questions écrites suivies de 27 réponses, 11 questions orales, 5 sessions extraordinaires, 4 débats d'orientation budgétaire, 3 Déclarations de politique générale, 1 motion de censure rejetée, 3 résolutions, des réunions internationales de dimensions régionales et mondiales, des visites d'éminentes personnalités africaines et d'autres de dimension planétaire, etc. « Ces chiffres ci-après plaident d'eux-mêmes pour une appréhension plus juste et plus exacte de l'Institution parlementaire », a-t-il affirmé.

Moustapha Niasse a regretté le fait que les missions et le fonctionnement de l'Assemblée nationale ne soient pas toujours perçus, comme il se devrait, par une certaine opinion, mal ou incomplètement informée, et bien souvent de bonne foi. Le président Niasse fait remarquer que les séances plénières ne constituent que le quart du programme des activités que mène l'Assemblée nationale. « Loin de la clameur, le fonctionnement de l'institution parlementaire concerne les commissions permanentes, au nombre de 11, les Groupes d'amitié entre Parlements de divers pays, les missions à l'étranger, les rencontres internationales (... ) », a-t-il ajouté.

Cependant, il reconnaît qu'il peut y avoir, çà et là, et de temps à autres, quelques comportements regrettables au sein de l'Hémicycle, mais cela a toujours été géré « avec hauteur et sérénité, grâce à une maîtrise contrôlée des dispositions du règlement intérieur ». Concluant son discours, Moustapha Niasse dit avoir « le sentiment serein d'avoir accompli un devoir républicain, au service de la nation ».