Afrique de l'Ouest: UEMOA - Adoption du plan d'action pour le renforcement du rapatriement des recettes d'exportation

Selon un communiqué, le Conseil a examiné et adopté le projet de décision fixant les taux de contribution des adhérents au Fonds de Garantie des Dépôts dans l'Union Monétaire Ouest Africaine et les plafonds d'indemnisation des titulaires des dépôts éligibles. L'adoption de ce texte permet au Fonds de franchir une étape importante dans le processus de son opérationnalisation.

Le Conseil des Ministres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) qui a tenu sa deuxième session ordinaire de l'année, le 30 juin dernier , dans ses locaux du Siège de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) à Dakar, en République du Sénégal, sous la Présidence de Amadou Ba, Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan de la République du Sénégal, son Président en exercice, a examiné et adopté le plan d'actions pour le renforcement du rapatriement des recettes d'exportation dans les Etats membres de l'UEMOA.

