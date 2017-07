Afrique: SM le Roi au Sommet de l'UA - L'avenir de l'Afrique passe par sa jeunesse

Cette action, a expliqué le Souverain, passe par une formation adéquate, une insertion douce et encadrée dans le monde du travail, une habilitation à prendre des initiatives pour créer de la richesse, pour exprimer ses talents et pour contribuer à l'essor du continent.

Pour le Souverain, la réponse réside également dans les investissements conséquents, durables et judicieux qui doivent être entrepris dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la formation professionnelle et de l'emploi.

Chaque année plus de 11 millions de jeunes Africains font leur entrée sur le marché du travail alors que seuls 3 millions d'emplois sont créés, a relevé le Souverain qui a fait remarquer que plus de 70% des jeunes Africains vivent avec moins de 2 dollars par jour.

«Une politique volontariste orientée vers la jeunesse canalisera l'énergie pour le développement. L'avenir de l'Afrique passe par sa jeunesse. Aujourd'hui près de 600 millions d'Africains et d'Africaines sont des jeunes. En 2050, 400 millions d'Africains auront entre 15 et 24 ans », a indiqué le Souverain dans ce discours délivré par SAR le Prince Moulay Rachid, qui représente SM le Roi à ces assises panafricaines.

