Maroc: Sommet de l'UA - SM le Roi prône une Vision africaine commune sur la migration, ses enjeux et ses défis

Addis — SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a souligné la nécessité de développer une Vision africaine commune sur la migration, ses enjeux et ses défis, dans un Discours adressé au 29ème Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union Africaine qui a ouvert ses travaux lundi à Addis-Abeba.

"En tant que Leader, désigné lors du 28ème Sommet, sur la Question de la Migration, J'ai l'intention de soumettre une contribution axée sur la nécessité de développer une Vision africaine commune sur la migration, ses enjeux et ses défis", a dit le Souverain dans ce Discours délivré par SAR le Prince Moulay Rachid qui représente SM le Roi à ces assises panafricaines.

"Il s'agit avant tout de modifier nos perceptions face à la migration, de l'aborder, non comme une contrainte ou une menace, mais comme une force positive", a affirmé Sa Majesté le Roi, assurant que la migration a de tous temps été un facteur de rapprochement entre les peuples et les civilisations.

Après avoir relevé que "traiter le défi de la migration requiert une approche novatrice qui permette d'évaluer les causes, l'impact, d'envisager des solutions, notamment par la création de synergies entre les politiques de développement et de migration", SM le Roi a appelé à "travailler conjointement à l'élaboration d'un Agenda africain sur cette thématique ; il articulerait une vision commune des voies et des moyens de traiter la Question de la Migration au sein de notre Continent et dans les instances internationales".

"L'Afrique perd ses jeunes, par la migration légale ou illégale. Cette déperdition est injustifiable. Le destin de nos jeunes est-il au fond des eaux de la Méditerranée ? Leur mobilité doit-elle devenir une hémorragie ? Il nous appartient au contraire de la gérer pour en faire un atout", a affirmé SM le Roi.

"La Nouvelle Afrique tirera le meilleur de ses potentialités, car notre Continent regorge d'atouts immenses. Le Maroc veut contribuer à l'émergence de cette Nouvelle Afrique", a fait valoir le Souverain qui a fait part de Sa conviction que l'Afrique peut transformer ses défis en authentique potentiel de développement et de stabilité.

La croissance démographique de l'Afrique, ses institutions, la migration et la jeunesse constituent des opportunités qu'il nous incombe collectivement de saisir, a assuré SM le Roi soulignant que "l'Afrique doit se tourner vers son avenir avec détermination, en comptant essentiellement sur ses capacités propres".

"Nous le devons à nos peuples, nous le devons à notre jeunesse. La promesse de lendemains meilleurs et d'un avenir radieux ne doit plus être un slogan et encore moins un vœu pieux. Nous sommes tenus de joindre le geste à la parole pour nos générations futures, et pour une Afrique Nouvelle", a affirmé Sa Majesté le Roi.