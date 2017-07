Cote d'Ivoire: 8èmes jeux de la francophonie - Les artistes réclament le paiement de leurs droits d'auteur

Ça sent le roussi entre le comité d'organisation des 8èmes Jeux de la Francophonie, prévus du 21 au 30 juillet prochain à Abidjan, et les artistes de Côte d'Ivoire. Ceux-ci exigent, avant le début de ce rendezvous culturel et sportif international, le paiement de leurs droits d'auteur pour l'exploitation de leurs œuvres pour les animations et cérémonies qui ont déjà eu lieu et aussi pour celles qui sont à venir dans le cadre de ces Jeux.

Ainsi, dans une déclaration en date du 16 juin 2017, ils demandent à leur «maison », le Bureau ivoirien du droit d'auteur (Burida), de tout mettre en œuvre pour exiger du CNJF(Comité national des Jeux de la Francophonie) le paiement intégral des droits afférents à toutes les disciplines culturelles au programme des Jeux. Aussi reprochent-ils au Burida de traîner les pieds quand il s'agit de faire payer leurs droits d'auteur sur des événements relevant de la responsabilité de personnalités de l'Etat. Ils vont même jusqu'à dire que le Burida est de connivence avec l'Etat pour les spolier de leurs droits d'exé- cution publique ou leurs droits de représentation, faisant référence au non-paiement jusqu'à ce jour des droits par certains candidats aux élections locales (législatives, municipales... ).

« Cette fois-ci, nous ne tolè- rerons pas un quelconque laxisme du Burida et le tiendrons pour responsable de droits non payés au cours de ces 8èmes Jeux de la Francophonie », menacent ces artistes.Face à cette mise en garde, la direction générale du Burida les a reçus, samedi dernier, dans ses locaux situés Cocody- Les Deux Plateaux Vallons. « Depuis bientôt un an et demi, les Jeux sont en marche à travers des manifestations ponctuelles au cours desquelles les œuvres des artistes sont utilisées. Mais, nous remarquons que cela n'apparaît pas dans l'histoire des droits d'auteur. Nous estimons donc qu'il y a anguille sous roche », a indiqué Ahmed Souané, leur porteparole. Pour lui, il est de leur devoir, en tant que sociétaires, d'interpeller le Burida.

« Nos troupes sont prêtes pour mener des actions afin de revendiquer nos droits. Mais, nous voulons que les choses se fassent dans la négociation», a fait savoir M. Souané. Pour l'instant, ces artistes privilégient donc la voie du dialogue. « En plus du Burida, nous allons aussi rencontrer les autorités compétentes sur la question. Nous avons décidé, pour le moment, de surseoir à toutes velléités de collision », a renchéri N'st Cophies. Au Burida, les responsables sont solidaires de cette initiative. Ainsi, le Conseil d'administration, pré- sidé par Séry Sylvain, exige que les droits des artistes et des créateurs soient payés. Il s'agit spécifiquement de ceux qui ne participent pas aux compétitions des Jeux. Car, l'article 20 alinéa 2 des Règles des Jeux pré- voit la renonciation au droit d'auteur pour les participants aux concours.

Pour la directrice générale du Burida, Mme Irène Vieira, c'est un « sujet pré- occupant». « Depuis le début de l'année, il y a eu des galas, des caravanes et d'autres manifestations au cours desquels les œuvres des artistes ont été exploités. Mais, rien n'a été payé au Burida », a-t-elle regretté, avant de marteler : « Ce qui nous frustre, c'est le fait que nous n'avons pas d'interlocuteur depuis que la direction des Jeux a changé, alors que notre répertoire est en train d'être utilisé. Pour nous, il faut simplement payer les droits d'auteur. Ceux qui investissent dans une œuvre sont aussi des investisseurs». Le plus important pour elle et sa structure, à l'en croire, c'est de les considérer en demandant une autorisation (pour l'utilisation des œuvres artistiques). « Le reste, c'est une affaire de négociation », a-t-elle conclu.