Cote d'Ivoire: Marchés publics - Abdourahmane Cissé dématérialise le processus

La dématérialisation des marchés publics est une réalité depuis le 1er juin 2017. Une action voulue par le Ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat tenu par Abdourahmane Cissé. Dans sa dynamique de dématérialisation des procédures administratives, ce département ministériel, par le truchement de la Direction des marchés publics (Dmp), a initié depuis 2016, le projet de dématérialisation des marchés publics dénommé « e-marchés publics ».

Ce projet « e-marchés publics » est l'ensemble de technologies, processus, opérations et organisations permettant la passation et la gestion des marchés publics par voie électronique. Il s'agit surtout de gérer toutes les étapes de la passation des marchés publics à travers une plateforme internet. Avantages de la dématérialisation des marchés publics La dématérialisation offre de nombreux avantages pour toutes les parties (opérateurs privés et administration publique) intervenant dans les marchés publics à travers notamment une réduction des coûts.

En effet, le recours à la passation électronique des marchés publics entraîne des réductions de coûts par rapport à l'édition physique des Dossiers d'appels d'offres (DAO) et des offres des entreprises qui nécessite l'utilisation d'une quantité importante de consommables. Cette dématérialisation favorise aussi le renforcement de la concurrence. Avec notamment la mise en ligne des DAO qui permettra un égal accès des candidats aux dossiers de consultation. L'accès à l'information et le retrait des DAO étant possible pour tous les candidats, grâce à la recherche multicritères, aux alertes emails et au télé- chargement des dossiers de consultations.

En outre, la plateforme internet est conçue pour permettre de suivre et de répondre à des consultations électroniques. Un autre avantage, c'est la célérité dans les échanges de données. Effectivement, ce projet permet des échanges d'informations et de documents en temps réel. Cette dématérialisation supprime les délais liés au circuit des services courriers, permettant ainsi la réduction des délais de traitement des dossiers. Le renforcement de la transparence des procédures est aussi un avantage de cette dématé- rialisation. Elle permettra d'appliquer de façon équitable et rigoureuse des règles connues par tous les soumissionnaires.

De plus, la dématérialisation permettra de prévenir les risques éventuels de manipulation des dossiers après leur validation. Comme adjuvants, il faudrait y adjoindre une meilleure absorption des crédits budgétaires qui prend en compte la célé- rité dans le traitement des dossiers. Sans occulter une meilleure conservation des documents des opérations de marché. Et cela, grâce notamment à l'archivage électronique. Mise en œuvre du projet Pour la mise en œuvre des activités du projet, un Comité technique de suivi a été formé et se réunit chaque semaine. Les membres sont des représentants de la Direction des marchés publics (l'autorité contractante), de la Société nationale de développement Informatique (Sndi) assurant le rôle de maître d'ouvrage délégué) et du cabinet du ministre du Budget.

L'option retenue a été le développement de la plateforme de dématérialisation, en deux principales phases, par des Pme ivoiriennes. La première phase met l'accent sur la dématérialisation des procédures de passation impliquant les acteurs de l'administration publique. En effet, elle permet de couvrir l'ensemble des échanges entre les acteurs de l'Administration, notamment, la Direction des marchés publics (Dmp), les autorités contractantes et les Cellules de Passation des Marchés publics. La deuxième phase dont le lancement interviendra en 2018, devra intégrer à terme, les acteurs privés, en l'occurrence les opérateurs économiques impliqués dans la gestion des marchés publics.

La phase 1 est composée de trois modules : Le module « Emarchés publics » qui permet d'élaborer directement dans la plateforme les plans de passation des marchés, les dossiers d'appels d'offres, les contrats et d'archiver lesdits documents. La validation de ces documents par la Direction des marchés publics, ainsi que leur publication se feront désormais à travers le système de dématérialisation. De façon géné- rale, les échanges de courriers et autres informations entre les autorités contractantes et la DMP seront faits via le module « E-marchés publics ». Le module « E-learning » est lui dédié à la formation des acteurs des marchés publics.

Les modules de formation sont structurés selon le niveau de connaissance des acteurs. Chaque module de formation est accompagné d'une série de questions-réponses permettant aux candidats de s'autoé- valuer. Le chapitre du module « Décisionnel » est consacré aux indicateurs et statistiques des marchés publics. Ce module permet de géné- rer des tableaux de bord et de rédiger des rapports sur les opérations de passation des marchés publics. Tout le processus de dématérialisation des marchés publics, allant des opérateurs économiques aux structures de l'administration sera dématérialisé à compter du 1er janvier 2019. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Abdourahmane Cissé, après la télédéclaration et le paiement des impôts en ligne, vient donc de réussir son pari en lançant le projet de dématérialisation des marchés publics.