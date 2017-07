Cote d'Ivoire: Football (Ligue 1 / 26ème journée) - L'Asec chute mais repart avec le trophée

L'Asec Mimosas, sacrée championne de Côte d'Ivoire avant la dernière journée de championnat, a terminé sa saison sur une défaite. Le cinquième revers de la formation jaune et noir face à une équipe bien motivée de l'ASI d'Abengourou (1-2) lors de la 26ème journée, dimanche, au Parc des Sports à Treichville. Alors qu'Aristide Bancé et l'Asec Mimosas (63e) pensaient avoir réussi l'essentiel en égalisant sur l'ouverture du score de Zouzou Franck pour l'ASI (55e), Gloudoueu Baresi offre finalement la victoire aux Rouge et noir de l'Indénié.

