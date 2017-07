Ile Maurice: Maheshwaree Shibchurn reste en cellule policière

La motion de remise en liberté avait été présentée par son homme de loi, Me Raj Pentiah, le vendredi 30 juin. Me Raj Pentiah a argué que Maheshwaree Shibchurn est la mère d'un adolescent livré à lui-même chez lui. L'avocat devra présenter une nouvelle motion devant la cour de Mahébourg.

Maheshwaree Shibchurn avait été arrêtée le 21 juin dans le sillage de l'enquête sur le cambriolage de la State Bank of Mauritius commis le 26 février. Un fusil, des bijoux et 25 plants de cannabis avaient été découverts et saisis lors de la perquisition de son domicile. Trois accusations pèsent sur Maheshwaree Shibchurn: possession illégale d'armes à feu et de munitions, culture de cannabis et recel.

Maheshwaree Shibchurn a comparu devant la magistrate Navina Parsooramen de la cour de Port-Louis, ce lundi 3 juillet 2017. Et ce, pour les débats sur sa motion de remise en liberté. Cependant, les débats n'ont pas eu lieu à la suite de la décision de la Master and Registrar. «Toute motion doit être faite devant la cour concernée là où l'acte aurait été commis», a-t-elle proclamé. Du coup, l'habitante de St-Hubert reste en cellule policière.

