Ile Maurice: Fraudes bancaires - La Banque de Maurice tire la sonnette d'alarme

Gare aux fraudeurs bulgares. Ils auraient volé les données de plusieurs détenteurs de cartes bancaires sur le continent africain. Ce qui n'a pas manqué d'attirer l'attention de la Banque de Maurice, qui a réagi par le biais d'un communiqué, envoyé aux établissements bancaires locaux ainsi qu'à la presse, vendredi 30 juin.

Selon la Banque centrale, ces fraudeurs «envisagent d'utiliser les informations volées» dans plusieurs pays africains pour faire main basse sur l'argent des détenteurs de ces cartes. La vigilance est donc de mise, prévient-elle.

Suivi des transactions

Contactés, plusieurs établissements bancaires du pays disent suivre la situation de près. Au niveau de la Mauritius Commercial Bank (MCB), l'on nous explique que le monitoring des transactions des cartes bancaires s'est davantage accentué, vendredi, en vue de détecter toutes transactions suspectes. Il s'agit surtout de détecter des possibles flux de transactions vers des pays où la banque n'a pas l'habitude de traiter. Jusqu'ici, aucun cas suspect n'est à signaler au niveau de la MCB. Mais l'on reste prudent.

Outre le suivi fait au niveau de la banque, les clients peuvent consulter leurs comptes pour vérifier qu'il n'y ait rien d'anormal, nous explique la MCB. Idem pour la MauBank. Contacté, Sridhar Nagarajan, directeur général de cette banque, dit également suivre la situation de près. Il précise que tout cas de fraude à la carte est immédiatement rapporté à la Banque centrale. Celle-ci se charge ensuite d'alerter les différentes institutions bancaires pour qu'elles prennent les précautions nécessaires auprès de leurs clients.

Hameçonnage

Comment les fraudeurs s'y prennent pour voler des informations aussi sensibles que celles se trouvant sur des cartes bancaires ? Cette question posée par bon nombre d'internautes est d'autant plus pertinente car le secteur financier est connu pour être parmi les mieux équipés et protégés en matière de protection des données. Sridhar Nagarajan avance que la méthode la plus courante reste le phishing, ou l'hameçonnage, soit une technique frauduleuse utilisée par les pirates informatiques pour récupérer des informations personnelles comme des mots de passe, adresses ou numéros de comptes.

Mis à part l'utilisation de mails, certains fraudeurs vont jusqu'à placer des caméras miniatures sur les guichets automatiques pour obtenir les codes à l'insu des clients. L'on se souviendra des deux Bulgares qui avaient été arrêtés à Maurice en novembre 2016 pour avoir effectué de l'hameçonnage à Grand-Baie et à Flic-en-Flac, deux stations balnéaires. Ce sont d'ailleurs les touristes qui attirent les malfrats, rappelle le directeur de la MauBank. Les fraudeurs privilégient également les grosses banques, ces dernières ayant plus de transactions que les petites.

1,7 million de cartes bancaires en utilisation à Maurice

Le chiffre ne cesse de grimper d'année en année. Le nombre de cartes bancaires en circulation à Maurice pour l'année financière se terminant à juin 2016 s'élève à 1 687 913 contre 1 604 014 à juin 2015. C'est ce que révèle le dernier rapport annuel de la Banque centrale pour 2016. Ce nombre comprend, entre autres, les cartes de débit et de crédit. Quant à la valeur moyenne des transactions effectuées par cartes chaque mois sur les guichets automatiques et les points de vente, elle s'élève à Rs 12,1 milliards au mois de juin 2016, contre Rs 11,3 milliards au cours de la période précédente. Elles étaient au total 15 banques à offrir des services électroniques bancaires et de cartes pour la période se terminant à juin 2016, selon ce rapport.