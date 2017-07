Tunisie: Les indiscrétions d'Elyssa

On croit savoir que la superbe exposition «L'Eveil d'une Nation» qui s'est tenue plusieurs mois au Palais Qasr Saïd, et qui a mis en éclairage un pan oublié de notre Histoire, sera présentée au Louvre à Paris dans un horizon proche. Une magnifique mise en lumière de notre Histoire.

Ruth Dreiffus à Tunis

Ancienne présidente de la Confédération Suisse et actuellement présidente de la Commission Globale de Politique en matière de drogue, Ruth Dreifuss est en visite aujourd'hui à Tunis. Elle vient parler des réformes actuellement envisagées en Tunisie sur la loi 92-52.

La Commission Globale a été créée en 2011 par des personnalités influentes du monde de la culture, de la politique, de la finance ou des affaires. Parmi les membres de son conseil on compte d'anciens chefs d'Etat ou de gouvernement, des écrivains, des chefs d'entreprise.

On peut citer Kofi Annan, Richard Branson, George Papandréou ou Jorge Sampaio.

Sicilia et Tunisia

Ses aïeux ont quitté la Sicile pour la Tunisie. Sur leurs traces, Clyde Chabot, auteur, réalisatrice et comédienne, raconte leur périple, et en fait une pièce de théâtre en deux volets. Sicilia et Tunisia a été présentée par la Communauté Inavouable au Musée National de l'Histoire de l'Immigration à Paris.

La route de la Chine passe par la Tunisie

La Chine s'intéresse de plus en plus au reste du monde. Une vaste action d'exploration et de reconnaissance des différentes possibilités de coopération a été initiée. Elle se veut triangulaire, concernant la Chine bien sûr, l'Europe et l'Afrique.

Une vaste réunion aura lieu le 7 juillet prochain à Tunis, au siège de l'IACE, présidée par Jean-Pierre Raffarin, ancien premier ministre français, et connu comme «Monsieur Chine» en France, spécialiste des relations entre ces deux pays.

Un musée pour Aly Bellagha

On en parlait depuis longtemps. Tous ceux qui l'ont connu et aimé déploraient ne pas avoir vu réalisé le souhait de l'artiste disparu : réunir ses œuvres dans un musée. On croit savoir que ce sera désormais chose faite, et que son atelier de la rue du Pacha sera bientôt transformé en musée et ouvert au public.

Non Halal

Nabila Ben Youssef, l'humoriste tunisienne, est célèbre au Canada où elle se produit régulièrement. Avec son spectacle «Non Halal pour les moins de seize ans», elle part en tournée en France en commençant par Paris. Et probablement pour la Tunisie par la suite conquérir le public tunisien.

Telnet/Altran

Le leader mondial en solutions d'ingénierie avancée s'intéresse à la Tunisie. Il vient, en effet, d'acquérir une part des activités de Telnet et de développer sa coopération avec cette société tunisienne. Ce qui prouve que la Tunisie peut offrir des opportunités en matière de nouvelles technologies.