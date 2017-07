Tunisie: Un énorme risque !

La mauvaise programmation de la CAF...

A peine une semaine de repos volée en juillet et ils devront reprendre les entraînements pour préparer une nouvelle saison sur le papier, mais, en fait, la même saison qui se prolonge plus ou moins. Dans les championnats professionnels qui se respectent, un joueur même international a droit, au moins, à un repos de trois semaines. Ce n'est pas par hasard qu'on accorde autant de temps, l'objectif est de permettre au joueur de récupérer des efforts qu'il a consentis. Trois semaines, c'est plus ou moins suffisant pour que les muscles se reposent et pour que le corps régénère ses forces. Ainsi, le joueur revient avec le maximum de fraîcheur possible et se trouve prêt à entamer une nouvelle saison.

C'est scientifique avec une courbe de forme étudiée et un dosage de préparation qui se fait dans les règles de l'art. Les joueurs de l'EST ou de l'ESS, dont un grand nombre évolue en sélection, sont par exemple dans un firmament de compétition : ils jouent sans relâche, d'une compétition à l'autre. Pas de répit, pas le temps de faire un petit «break». Saturation, blessures, accidents musculaires, baisse de régime, saison d'après souvent mal entamée en raison de la fatigue, ce foot non-stop leur est fatal. Et cela dure depuis des années sans qu'on trouve la solution.

Cet été chargé comme chaque année pour les clubs engagés en coupes africaines est dû à la mauvaise programmation. La CAF, qui favorise les pays de l'Afrique noire, programme la Ligue des champions et la coupe de la CAF à cheval, c'est-à-dire entre deux saisons et non sur une seule saison comme ça doit être fait. C'est qu'en décembre, en janvier ou en février, ces pays ne jouent pas pour des raisons climatiques. Du coup, le second tour, les matches les plus importants, depuis que l'on joue le système des groupes, se jouent en été. Et même notre FTF, qui dépend de la programmation de la CAF, s'aligne en fixant la date de la finale de la coupe mi juin et même en juillet. Quand on a une saison qui précède la coupe du monde, la charge des matches est plus importante en clubs mais aussi en sélection. C'est difficile de trouver deux semaines creuses pour un repos mérité.

Tant que l'on jouera les compétitions africaines sur deux saisons, ce problème persistera. On parle non seulement de saturation physique ou de risque de blessure, mais également de saturation mentale. Les joueurs deviennent stressés, nerveux et leur rendement baisse terriblement, faute de repos. Un vrai calvaire même pour les dirigeants qui n'ont pas le temps de prendre du recul ou de changer leur effectif. Ils sont toujours liés par la contrainte continentale. Du coup, pour un joueur qui évolue dans l'un des 4 grands et que l'on convoque en sélection, c'est un été d'enfer qui s'annonce. Il n'a que son courage et la chance pour s'en sortir indemne. Ce contresens se poursuit encore et toujours.