Tunisie: Le WAC avec brio

Lors de la sixième et dernière journée (8 juillet), les hommes de Houcine Ammouta joueront leur qualification à domicile, puisqu'ils recevront le FC Zanaco, tandis que Al Ahly affrontera sur sa pelouse et devant son public le FC Coton Sport.

Dominateurs tout au long de la rencontre, ils ont répondu présent et se sont imposés sur des réalisations signées Achraf Bencherki (43e) et Naim Aarab (71e).

Après une victoire méritée face aux Egyptiens d'Al Ahly, les Rouges et Blancs n'avaient plus qu'à l'emporter face aux Camerounais du FC Coton Sport, lanterne rouge du groupe (0 point), pour s'ouvrir les chemins des quarts de finale de cette compétition, dans laquelle ils ont atteint la demi-finale la saison précédente.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.