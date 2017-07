Tunisie: Une défense qui bat de l'aile !...

L'apprentissage de Tabli a coûté donc deux buts à l'Espérance. Mais on ne peut incomber la responsabilité de ces deux buts à Montassar Talbi seulement.

A notre avis, le staff technique aurait dû titulariser dans cette rencontre Ali Machani qui a beaucoup plus d'expérience et l'incorporation de Talbi en cours de jeu aurait été plus bénéfique pour lui et pour l'équipe.

Car à cause du flottement de l'axe central, les deux latéraux, Mbarki et Chammam, ainsi que les joueurs du milieu, Sassi, Coulibaly et Chaâlali, voire les avants Ben Youssef et Bguir, ont dû reculer bon nombre de fois pour apporter leur concours en phase défensive, et ce, pour éviter que Ben Chérifia ne se retrouve de nouveau en danger.

Par ailleurs, l'image du gardien «sang et or» en colère fut saisissante vers la fin de la première mi-temps. C'est qu'Agiti, l'auteur des deux buts congolais, ainsi que son coéquipier Muzungu, très dangereux sur le couloir gauche, ont trouvé le champ libre dans la surface de réparation.

Le flottement de la défense a constitué un handicap pour une formation «sang et or» qui a eu du mal à imposer son jeu, même quand elle a évolué en supériorité numérique pendant plus d'une demi-heure de jeu.

Un nouveau rôle pour Bguir

Dans ce tableau quelque peu grisâtre et qui donne à réfléchir quant aux dispositions de l'équipe dans les stades plus avancés de la compétition africaine, nous avons découvert un nouveau rôle pour Saâd Bguir, aligné comme attaquant de couloir.

Bguir n'a pas eu de difficultés à s'acclimater avec son nouveau rôle. Il s'est montré aussi dangereux, sans confusion des rôles avec Chaâlali et Sassi.

Avec ce nouveau rôle accordé à Bguir, Faouzi Benzarti s'est offert une solution de rechange supplémentaire. Bguir peut désormais pallier une absence éventuelle de Ben Youssef ou de Badri, ce qui ferme définitivement la porte à Adem Rejaïbi, qui semble sortir définitivement des plans de Faouzi Benzarti.

Bref, si l'attaque se comporte à merveille, la défense a constitué à Kinshasa le maillon faible du dispositif de l'équipe. Le staff technique doit y remédier au plus vite s'il veut aller plus loin dans la C1 africaine.