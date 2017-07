Tunisie: Un pays tiraillé entre inspiration et pressions

C'est l'étoile, amie des enfants, qui se réveille du cœur du rêve, émerge du livret et va à la rencontre de la cocotte pour devenir le double symbole de la Révolution inachevée. Cette étoile, ce son les aspirations de tout un pays. Une étoile destinée à l'origine à un livre d'enfants, une étoile qui murmure à Hafidha : «Le verbe vertueux éclaire les ailes des étoiles et ouvre les portes du ciel laissant les anges chantonner pour les enfants de la terre les airs de l'amour et de la liberté». Espérons !

Le pouvoir chancelle puis s'effondre en créant le précédent, car le monde regarde. Le monde arabe, emporté par le souffle, devient une cocotte. Pourtant, une brise d'optimisme inexplicable se lève. Ce ne sont pas seulement les plus éclairés d'entre nous qui refusent de laisser tomber l'exception tunisienne malgré les débordements innommables de pratiquement toutes les catégories. Ce sont aussi ces Tunisiens étonnants, un peu partout, en nombres grandissants, qui tiennent le coup et qui rendent le climat tout simplement viable, à défaut d'être exemplaire.

«Je suis un alchimiste qui cuisine une recette magique dans ma cocotte, ça fait des années que ça mijote, la soupape est fatiguée, le feu commence à tiédir et ça continue à bouillir là-dedans, ça risque de cramer ou de sauter à tout moment», confesse Halim. Il faut d'ailleurs remonter le temps vers la fin de 2010 pour en trouver les origines quand il célèbre son ouverture virtuelle dans une manifestation satyrique qu'il organise en décembre 2010 devant le musée Guggenheim à New York avant de retourner en Tunisie vivre aux côtés de sa sœur les grands bouleversements qui refaçonnent la Tunisie.

Un Musée en forme de cocotte! Un modèle architectural et un symbole pour ce Musée longtemps caressé par les espoirs de générations d'artistes, dont Halim qui est à l'origine de l'idée et qui confesse que, par son choix, il voulait tourner en dérision le projet tunisien de la Cité de la culture qui patauge dans la semoule depuis des années.

