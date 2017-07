Tunisie: Où allons-nous ?

Placer la barre si haut a-t-il été effectué en toute connaissance de cause pour éloigner tout éventuel repreneur et mettre le club définitivement entre les griffes de ceux qui tiennent les cordons de la bourse ?

Ces milliards que l'on annonce avec une indécence choquante, alors que le pays souffre et est à la merci de bien d'insuffisances flagrantes, ont-ils été dépensés conformément aux lois en vigueur (impôts, taxes diverses, etc.) et ont-ils été productifs ?

A-t- on le droit de «gérer» un club de cette manière ?

Les milliards voltigent et ceux qui ne sont nullement habitués à ce genre d'informations n'en croient pas leurs oreilles, écarquillent les yeux, et recomptent à plusieurs reprises le nombre de zéros qui s'affichent, froidement, impitoyablement, mettant en évidence cette voie de la déchéance que ces clubs empruntent allégrement.

Et la situation était redevenue normale car tout le monde avait compris qu'il était beaucoup plus facile de dépenser de l'argent que d'en gagner.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.