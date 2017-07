Tunisie: En attendant les renforts

Le coach Khemaies Laâbidi est sollicité pour continuer à la tête du staff technique aghlabide. Le technicien n'a pas affiché sa prochaine destination. Il a demandé aux prochains dirigeants élus de renforcer l'effectif et de régler les arriérés des joueurs avant de donner son accord pour entamer ses fonctions. Selon des proches du club, Laâbidi possède un programme ambitieux pour redonner son éclat à la Chabiba et donner plus de chances aux enfants du club de briller avec les seniors. En cas de suspension des pourparlers avec l'enfant du club, d'autres entraîneurs tunisiens sont dans le viseur des dirigeants aghlabides.

Un accord est conclu avec le défenseur Slim Bacha pour un an. Pour sa part, le gardien Ali Kalaï a hésité avant de renouveler son engagement avec la Chabiba pour une saison. Par ailleurs, d'autres joueurs sont dans le viseur, des pourparlers ont été entamés avec beaucoup de discrétion. La Chabiba doit renforcer l'effectif mais les moyens budgétaires sont restreints. Pour un club modeste en moyens, la recherche dans les équipes divisionnaires peut apporter des satisfactions comme c'était le cas avec Laâouichi, Chotberi et Hamzaoui. Les responsables des recrutements doivent s'orienter vers les clubs divisionnaires de la région pour chercher des éléments de valeur avec des moyens financiers modestes.

