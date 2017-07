Tunisie: Règles bafouées

Du coup, tout club d'Afrique du Nord est condamné à faire jouer ses joueurs sur toute l'année s'il dispute la Ligue des champions ou la Coupe de la Confédération. Car même si les championnats nationaux s'achèvent au mois de mai, la compétition africaine ne s'arrête pas.

L'élémentaire n'est pas respecté

Ce qui explique pourquoi, depuis des années, les quatre grands clubs tunisiens ne bénéficient pas d'une intersaison proprement dite.

En football, comme dans tout autre métier, il y a des règles à respecter dont certaines sont élémentaires pour que le minimal puisse fonctionner normalement. Les exercices sportifs sont séparés par une période d'intersaison qui coïncide avec l'été. Pour qu'un footballeur puisse faire convenablement son travail, les médecins du sport, les préparateurs physiques et les scientifiques de la santé sont convenus que l'intersaison s'étalera sur neuf semaines réparties comme suit : trois consacrées au repos total et six semaines de préparation.

Chez nous, on n'a jamais respecté cette règle élémentaire qui permet de préserver la santé des joueurs, ce qui explique entre autres la régression de notre football ces dernières années.

Ne pas respecter ces délais ô combien nécessaires pour préserver les équilibres du corps est à l'origine des blessures à répétition, parfois graves, qui touchent nos joueurs. Combien de joueurs de l'Espérance de Tunis ou de l'Etoile du Sahel ont souffert de graves blessures pour cause de rythme infernal de la compétition ? Les exemples ne manquent pas dont celui de Fakhreddine Ben Youssef, resté loin des terrains durant plus de six mois.

Trêve ou intersaison ?

Il n'y a pas que le calendrier de la Confédération africaine de football qui pose problème. La Fédération tunisienne de football n'arrive pas non plus à établir un calendrier qui respecte la période de repos minimum que doivent observer les joueurs. Le pire dans l'histoire est que chaque année, le calendrier du championnat national change plus d'une fois durant le même exercice. Et si le calendrier du championnat national change chaque année, c'est en fonction des engagements de la sélection nationale.

Et ce sont ces changements fréquents dans le calendrier local qui causent l'étirement de la saison. Du coup, nos footballeurs se retrouvent sollicités de jouer à plein temps, 11 mois sur 12.

Sous d'autres cieux, les calendriers des compétitions nationales et continentales sont fixés des années à l'avance, avec une intersaison qui s'étale sur neuf semaines et une trêve hivernale qui ne s'éternise pas. Chez nous, la trêve hivernale fait office d'intersaison à cause de la CAN.

Bref, les règles sont bafouées. Ni la trêve hivernale ni l'intersaison ne répondent aux normes, sans compter les changements fréquents qui touchent le calendrier de la compétition nationale.

Il est temps que les responsables de notre football rectifient le tir. Car jouer sur toute l'année provoque la saturation mentale et physique, ce qui se répercute négativement sur le rendement de nos joueurs et peut même briser la carrière de bon nombre d'entre eux.