Angola: Le service d'itinérance de l'opérateur Unitel en Italie et en Ukraine

Luanda — Le service d'itinérance internationale de données de l'opérateur mobile Unitel, fonctionne depuis juin en Italie et en Ukraine, grâce à des partenariats avec les opérateurs Vodafone et Trimob.

Selon une note de presse de l'Unitel, parvenue lundi à l'Angop, l'opérateur angolais a l'intention d'offrir un service plus complet et de meilleure qualité à ses clients, comptant maintenant avec les partenaires roaming de données GSM d'itinérance, GPRS et Camel prépayé en Italie.

En Ukraine, indique la note, l'opérateur angolais renforce sa présence en établissant son deuxième partenariat dans ce pays, cette fois-ci avec le service roaming prépayé Camel.

Avec plus de 400 opérateurs partenaires, le service d'itinérance de l'Unitel est disponible dans plus de 180 pays et le service GPRS/données est disponible dans plus de 140 pays avec plus de 240 opérateurs.