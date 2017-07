Tunisie: Doublé de Srarfi

On l'a déjà dit et on ne se lassera jamais de le répéter : le paysage politique national est… Plus »

L'USM Alger va devoir patienter. Alors qu'une victoire leur aurait permis de faire un grand pas vers la qualification, les hommes de Paul Put ont été tenus en échec par Al Ahly Tripoli (1-1) vendredi dans ce match délocalisé à Sfax et comptant pour la 5e journée de la Ligue des champions. Chafai a ouvert le score (16e), mais Saltou a égalisé pour les Libyens (38e) et il a fallu que Zemmamouche repousse un penalty tiré par Samah Derbali (ex-EST et OB) après la pause pour sauver les meubles pour des Algériens qui ont souffert en fin de match. Du coup, les deux équipes restent à égalité en tête de la poule B en attendant d'être peut-être rejointes par Ezzamalek en cas de succès contre Caps United dimanche. L'USMA aura l'avantage de recevoir les Zimbabwéens lors de la dernière journée.

