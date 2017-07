Dans un communiqué publié vendredi, Médecins sans frontières alerte sur l'urgence humanitaire dans la région Somali, où le nombre d'enfants sévèrement malnutris a fortement augmenté. Ce nombre d'enfants pris en charge par l'ONG dans la zone de Doolo a été multiplié par dix par rapport à 2016 à la même période.

« En dix ans de présence dans cette zone, les équipes MSF n'avaient jamais pris en charge un nombre d'enfants malnutris aussi important », soit 6 136 enfants, peut-on lire dans le communiqué, tandis que 67 enfants, soit un cinquième de ceux hospitalisés pendant les deux premières semaines de juin sont décédés.

En effet, l'Ethiopie est frappée par une grave sécheresse : près de 7,8 millions d'Ethiopiens sur une population de près de 100 millions d'habitants dépendent désormais de l'aide humanitaire pour survivre, d'après un décompte du gouvernement. Dans la région Somali, l'une des plus affectées, des centaines de milliers d'éleveurs nomades qui ont perdu une partie de leurs troupeaux s'entassent désormais dans des camps de déplacés internes.

« L'aide alimentaire fournie par le gouvernement, les autorités régionales et le Programme alimentaire mondial (PAM) est trop erratique et limitée pour répondre aux besoins », affirme MSF, évoquant l'arrêt de la distribution de rations cuisinées lors de la dernière semaine de mai et le retard dans la distribution mensuelle des denrées alimentaires.

Malgré la gravité de la situation humanitaire en Ethiopie, l'information est passée sous silence, éclipsée par les autres crises qui frappent la région, comme la guerre au Soudan du Sud et les attentats menés par les milices islamistes chababs en Somalie.

Propulsé par une croissance robuste sur la dernière décennie et les leçons tirées d'un passé de famines particulièrement meurtrières, le pays semblait plus résilient que ses voisins le Soudan du Sud, la Somalie et le Somaliland, actuellement en proie à une catastrophe humanitaire. Mais, cette fois, les fonds commencent à manquer et l'aide humanitaire pourrait être épuisée dès juillet.

Confrontée à un ralentissement de sa croissance, l'Ethiopie n'a plus les mêmes moyens qu'en 2016, quand le pays subissait déjà de plein fouet une sécheresse liée au phénomène climatique El Nino en 2015 et 2016. Le gouvernement avait alors alloué 766 millions de dollars (671,6 millions d'euros) de son budget pour répondre à la crise. Un montant divisé par sept cette année.

Signalons que la communauté internationale a déjà donné 302 millions de dollars à l'Ethiopie. Au Soudan du Sud, même si la situation reste préoccupante, l'intensification de l'aide humanitaire a permis de lever l'état de famine dans le pays. En Ethiopie, les Nations unies estiment qu'il faudrait encore 481 millions de dollars pour faire face à la crise.