Centrafrique: Regain de violences au nord de Bangui

C'est l'homme fort de Bria. Abdoulaye Hissène, cadre militaire et politique de la coalition du FPRC qui… Plus »

Les violences en RCA ont déjà fait près de 503.000 déplacés internes, et près de 500.000 personnes ont été enregistrées en tant que réfugiés dans les pays voisins (Cameroun, République démocratique du Congo, Tchad et Congo).

La spirale de violences qui se poursuivent en Centrafrique fait déjà craindre l'imminence d'un génocide, lorsqu'on considère ce qui se passe dans certaines régions et autres localités du pays comme Kaga-Bandoro, chef-lieu de la province de Nana-Grébizi où ces violences, reprises depuis fin mai, font des morts parmi les combattants des groupes armés et les civils.

