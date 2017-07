Afrique de l'Ouest: G5 Sahel - Une conférence des donateurs prévue en juillet ou septembre

La dégradation de la situation au Sahel, et plus particulièrement dans le centre du Mali, limitrophe du Burkina Faso et du Niger, causée par des attaques djihadistes, avait conduit les pays de la région, lors d'un sommet en février dernier, dans la capitale malienne, à réactiver le projet de création de la force conjointe.

La présidence française estime que le sommet du 2 juillet a marqué « une nouvelle étape avec le lancement effectif de cette force conjointe, qui pourra poursuivre les groupes terroristes de l'autre côté de la frontière ». « Pour ce coup d'envoi, la force Barkhane va amplifier son soutien, aider à installer des centres de commandement et systématiser les opérations coup de poing » aux confins du Mali, du Burkina Faso et du Niger, a-t-on précisé.

Les chefs d'Etat du G5 Sahel ont promis d'apporter chacun 10 millions d'euros à cette force, qui s'ajouteront à 50 millions promis par l'Union européenne. Le président français a, quant à lui, annoncé une aide de logistique équivalent de 8 millions d'euros d'ici à la fin de l'année, avec 70 véhicules tactiques ainsi que du matériel de transmission et de protection. Les fonds promis permettent d'amorcer le financement de cette force qui coûtera 423 millions d'euros et faciliteront son déploiement prévu pour septembre-octobre.

Dans cette perspective, le président français, Emmanuel Macron, qui a participé au lancement de cette force conjointe aux côtés de ses homologues Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Idriss Déby Itno du Tchad, Mohamed Ould Abdelaziz de Mauritanie, Rock Marc Christian Kaboré du Burkina Faso et Mahamadou Issoufou du Niger, a enjoint ces dirigeants de démontrer l'efficacité de cette force pour convaincre les donateurs. « Ce sera à vous et à vos armées de convaincre que le G5 peut être efficace, dans le respect des conventions humanitaires, pour convaincre nos partenaires », a-t-il prévenu, en demandant aux dirigeants de cet espace de mener des réformes institutionnelles dans leurs pays.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.