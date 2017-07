Sénégal: Paix en Casamance - L'Etat et le MFDC invités à construire un "dialogue sincère"

Mises à part des attaques d'éléments isolés çà et là, suivies très souvent d'opérations de ratissage de l'armée sénégalaise, ce conflit semble s'inscrire dans la dynamique d'un processus de paix engagée à partir des années 2000 par l'Etat et le MDFC.

Il a souligné que cette manifestation "représente un temps fort de présentation d'un bilan sur une démarche adoptée par les étudiants dans le but d'orienter leur travail dans ce vaste chantier de construction de la paix et du développement de la Casamance".

"L'examen de ce processus révèle nombre d'excentricités (la démarche, la tenue des négociations... ), de violations (non-respect des décisions... ), de non engagement (aucun suivi et aucune évaluation) qui font dire aux étudiants du Kekendo que l'heure d'oser a sonné", a dit son président Babacar Badji.

