Maroc: SAR le Prince Moulay Rachid remet au nom de SM le Roi une note préliminaire sur la migration au président de l'UA

Il est fondamental que le continent parle d'une seule voix dans les foras internationaux et développe une approche globale et coordonnée des divers processus de négociations qui le lient aux autres parties prenantes sur les questions migratoires.

Les flux Sud-Sud sont plus anciens que les migrations Sud-Nord et représentent 59 pc de l'ensemble des mouvements migratoires.

Pour ce qui est du partenariat international, la note souligne la nécessité pour les pays africains et de l'Union africaine d'évaluer les défis et les opportunités de la migration et y donnent suite. Devenue un enjeu global, la migration doit faire l'objet de partenariat dans lesquels l'Afrique devra pleinement jouer son rôle.

Les deux derniers axes renvoient à la perspective continentale et au partenariat international. Ainsi, il est nécessaire d'adopter une perspective continentale qui permet la mise en place d'une stratégique commune de la migration, en vue de surmonter les obstacles et défis que pose la question de la migration aux pays africains.

