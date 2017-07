Afrique de l'Ouest: Emmanuel Macron maintient le cap au Sahel

Pour Tiébilé Dramé, le chantier numéro 1 auquel il faut s'atteler pour venir à bout du terrorisme dans la région, c'est d'abord la lutte contre les détournements et la corruption généralisés. Sans oublier le rétablissement de l'autorité de l'Etat dans le Nord qui ne passera que par de grands investissements en matière de santé et de social.

Le président du parti PARENA d'opposition et ancien chef de la diplomatie malienne n'attend pas de grand changement avec l'arrivée d'Emmanuel Macron. Il déclare dans une interview à Deutsche Welle: "Le ministre de la Défense de la France qui était au cœur de l'opération Serval et de l'opération Barkhane se trouve maintenant ministre des relations extérieures de la France (Jean-Yves Le Drian). Donc il incarne la continuité de l'engagement militaire français au Sahel. Alors est-ce que le tout militaire, le tout sécuritaire suffit ? Si c'était le cas, depuis quatre ans, on l'aurait su."

"Quand il emploie un langage diplomatique, on le traite de quelqu'un qui est dans des postures. Maintenant qu'il va au-delà du politiquement correct, on le traite aussi de paternaliste."

Boubacar Touré explique que les populations sont échaudées par les échecs relatifs des missions Minusma et Barkhane qui n'ont pas permis d'endiguer les violences au quotidien. Et le ton axé sur l'attente de résultats, employé par Emmanuel Macron, risque de ne pas suffire à régler leurs problèmes.

Cela suffit-il à convaincre les Maliens du Nord ? Réponse mitigée de Boubacar Touré, directeur de la radio Aadar-Koima de Gao qui salue pourtant la tentative d'agir ensemble, mais constate que "sur le terrain, les choses n'ont pas beaucoup évolué. On se dit qu'il n'a pas eu encore le temps, nous attendons les mois et les semaines à venir pour mieux apprécier sa politique."

Seuls deux responsables ont pris la parole devant la presse, hier, au sommet du G5 Sahel à Bamako : Ibrahim Boubacar Keïta, le président malien hôte de cette rencontre multinationale consacrée à la lutte contre le terrorisme, et son homologue et invité français, Emmanuel Macron.

