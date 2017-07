Sénégal: SaveDakar pour mettre fin à l'incivisme

Créé seulement le mois dernier, le compte Twitter de SaveDakar a déjà plus de 500 abonnés. Sur le fil hashtag, continuent de défiler des vidéos de soutien à la campagne et des photos relayant des cas jugés hors-la-loi. Mandione Laye espère qu'à terme les pouvoirs publics s'impliqueront davantage sur ces questions.

"Il y a plus de 2 millions d'internautes au Sénégal et parmi ces 2 millions, c'est plus de 70% des jeunes de moins de 25 ans qui sont connectés. Alors les sensibiliser sur des réflexes éco citoyens, c'est aussi préparer la génération future à vivre dans un environnement sain. Etant connectés et dans différents environnements, ils peuvent toucher énormément de personnes à travers cette campagne."

"Les marchands ambulants étalent leurs marchandises dans la rue, comme ils veulent. Les gens pissent dans les rues, ils mangent et ils jettent les papiers dans la rue. Sur la route, les gens conduisent comme ils veulent : c'est du je-m'en-foutisme total. Tous ces laisser-aller ont été acceptés par le peuple sénégalais et jusqu'à présent, personne ne dit quelque chose. Il est temps que ça cesse."

