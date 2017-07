Afrique: Addis Abeba - L'Union africaine en sommet et en quête d'efficacité

Photo: Village Urugwiro/The New Times

Les présidents Kagame, Alpha Conde de Guinée et Idriss Deby du Tchad et le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat à Conakry, en Guinée, lors de leur réunion sur la mise en œuvre des réformes de l'UA.

Des sommets moins nombreux et plus efficaces, c'est le souhait du Guinéen Alpha Condé qui préside l'Union africaine depuis six mois. Actuellement il y a deux sommets par an, un en janvier et un en juillet, et à l'occasion de ce 29ème sommet, qui se tient actuellement à Addis Abeba, nombreux sont ceux qui pensent que l'on parle trop et qu'on n'agit pas assez...

C'est le comité de réforme de l'Union africaine piloté par le Rwandais Paul Kagame qui propose un sommet par an. L'idée est que se réunir tous les six mois pour prendre de multiples décisions dont les 9/10èmes ne sont pas appliquées ne sert à rien. Interrogé par nos confrères de France 24, le président ivoirien Alassane Ouattara se dit très favorable à cette réforme.

« Moi je crois que ce serait une bonne chose. Un seul sommet - je l'ai même dit au président Alpha Condé - un seul sommet pendant une seule journée ce serait mieux. L'Union européenne fait le sommet - ça dure une journée - nous devons faire en sorte, si nous devons avoir plus d'un sommet, qu'on s'assure que le sommet tienne en une seule journée ».

Un ou deux sommets par an cela ne règle pas la question centrale : qui gouverne l'Union africaine ? Est-ce la commission présidée actuellement par le Tchadien Moussa Faki Mahamat ou est-ce l'Assemblée des chefs d'Etat ?

Il y a un an et demi la commission a voulu prendre une initiative sur le Burundi, mais elle a été stoppée immédiatement par des chefs d'Etat très jaloux de leur autorité.