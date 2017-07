Kenya: Elections - Les observateurs de l'Union européenne déployés en nombre

« Beaucoup de gens, il faut le dire, nous ont fait part de commentaires et de signes montrant un manque de confiance, souligne Marietje Schaake. Et nous allons observer dans quelle mesure ces inquiétudes sont justifiées ou non. »

Il y a dix ans, des violences avaient éclaté après l'annonce des résultats, faisant 1 000 morts et plus de 600 000 déplacés. Aujourd'hui, un des principaux enjeux reste la confiance dans la commission électorale, secouée ces derniers temps par de nombreuses polémiques.

Un signe de l'importance de ces élections pour la stabilité de la région, a expliqué Marietje Schaake, l'observatrice en chef. Elle a appelé les différentes parties à respecter le processus démocratique. « Il n'est un secret pour personne qu'il y a des inquiétudes concernant une possible éruption de violences. Mais cela est évitable. Chacun a la responsabilité de garantir à ses concitoyens le droit de voter en toute sécurité et selon ses choix », assure-t-elle.

Trente observateurs sont arrivés la semaine dernière au Kenya, 32 de plus sont attendus quelques jours avant le scrutin, mais aussi des experts et autres membres du Parlement européen. La mission d'observation de l'Union européenne pour ces élections générales sera composée de près de 100 personnes au total.

Au Kenya, la mission d'observation de l'Union européenne appelle au calme et au respect de la démocratie à l'approche des élections générales du 8 août. La mission a été officiellement lancée lundi 3 juillet à Nairobi et regroupera un nombre particulièrement élevé d'observateurs pour ces élections qui s'annoncent serrées.

