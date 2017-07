Burkina Faso: Journée Olympique 2017 - Le CNOSB célèbre l'olympisme à Gaoua

Pour le président du comité national olympique et des sports burkinabè Jean Yaméogo «c'est le sport pour tous qui est visé et l'objectif en décentralisant les activités du CNOSB est de faire connaitre le comité olympique et permettre aux jeunes, femmes et personnes âgées de bouger et de retrouver la santé à travers le sport».

Ainsi, plusieurs centaines de participants dont le ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, Laure Zongo/Hien, des membres de fédérations sportives et les autorités administratives locales ont pris d'assaut les artères de la ville de Gaoua pour participer au cross populaire. Après le cross, des exercices physiques ont été servie par les moniteurs du jour. Pendant une trentaine de minutes, les participants ont exécuté plusieurs mouvements au rythme de la musique.

Dans la politique de décentralisation de ses activités, le Comité national olympique et des sports burkinabè (CNOSB) a choisi Gaoua, ville située à plus de 300 Km de Ouagadougou pour commémorer la traditionnelle journée olympique.

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.