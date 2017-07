Burkina Faso: Affaire Cora-BF/Omega - Les organisations professionnelles des médias ripostent

L'animateur avait été malmené dans les locaux même de la radio, alors qu'il était en pleine émission. Dans une déclaration conjointe, des organisations professionnelles des médias menacaient de mettre en branle et avec diligence, une série de mesures répressives suite à l'agression de Hamed Kossa et à la violation des lieux de travail de celui-ci. Dans un communiqué publié dimanche, la Cora-BF avait pris les devants en suspendant Sana Alphonse Kaboré dit «Petit docteur». La radio a porté plainte.

Ainsi donc, Sana Bob, Ima Hado, Petit Docteur, Dab's, Sabeco, Bam Rady, Isma Vitalo et le manager Robert Ilboudo, sont concernés par ces sanctions. Des recherches se poursuivent pour identifier tous les artistes sur la vidéo de la scène filmée par les artistes et diffusée sur les réseaux sociaux.

Les organisations des médias ont ainsi décidé de suspendre la diffusion sur les antennes des œuvres et des activités de promotion de tous les artistes impliqués dans cette agression jusqu'à nouvel ordre. Ils entendent aussi boycotter toutes les activités de la Cora-BF . Ils envisagent par ailleurs une journée nationale de protestation contre toute forme de violence et d'agression à l'encontre des journalistes et des médias ce mercredi 5 juillet 2017. Journée couplée avec des émissions musicales sans animateurs mais intercalées de message de protestation.

