Burkina Faso: Ministère des Infrastructures - Le syndicat dénonce une mauvaise gestion

«Nous avons plusieurs types de problèmes. Il y a les conditions de vie et de travail des agents, des cas de mauvaises gestions des ressources publiques allouées au ministère, des problèmes de transparence dans la gestion des marchés publics et un problème de politisation de l'administration publique. Un procès-verbal avait été signé avec le ministère et deux semaines nous avaient été données pour sa mise en œuvre effective. Mais, jusqu'à présent, tout n'est pas mis en œuvre. Nous exigeons le respect des engagements pris depuis le 17 janvier dernier.» Tel est le résumé les inquiétudes posées par le SYTTPBHA, à travers son secrétaire général, M'Bi Yaméogo.

Au titre des conditions de vie et de travail, M. Yaméogo a laissé entendre que, depuis l'année passée, des négociations ont commencé avec le ministère qui ont même conduit à des conclusions. «Des notes ont été prises dans ce sens. C'est le cas d'un arrêté qui octroie un certain nombre d'avantages aux travailleurs. Mais curieusement, à la dernière minute, certains directeur généraux ont refusé de mettre en pratique l'arrêté. Nous avions compris que soit le ministre est complice de cette situation soit il est impuissant. Donc, nous exigeons d'abord que l'arrêté et toutes les notes signées par le ministère soit respectés», a expliqué le syndicaliste.

Pour ce qui est du cas du programme 1000 kilomètres de pistes rurales du programme présidentiel, le syndicat dénonce une mauvaise gestion des ressources. Le syndicat a fait savoir que c'est la première dans l'histoire du Burkina Faso que l'on constate que le fonctionnement d'un tel projet est assuré par des reversements des entreprises. En d'autres termes, ce sont les entreprises qui payent pour être contrôlées. «A ce niveau, nous avons un double problème, parce que dans un premier temps, si les entreprises font un retard dans le versement, cela bloque les sorties sur le terrain. Et de l'autre côté, nous pensons que les entreprises, qui sont aussi des commerçants, peuvent décider délibérément de ne pas verser ces fonds qui vont permettre à l'administration de les contrôler», s'indigne M. Yaméogo.

Le syndicat exige donc du ministère la création des unités de gestions de projets au sein des directions qui s'occupent de ces pistes. «Nous voulons que le fonctionnement et l'administration du projet soient gérés par l'unité de gestions des projets et non par la direction des affaires financières, parce que, tous ces reversements effectués par les entreprises s'élèvent à plus d'un milliard de F CFA, et nous utilisons ces reversements pour effectuer les missions mais nous ne savons pas après cela, qu'en est-il du reste», déplore-t-il.

Pour lui, le fonctionnement de l'administration ne doit pas dépendre du fonctionnement des entreprises. «Donc, nous demandons à ce que ces reversements de ces entreprises cessent et que l'Etat s'assume. Et si l'Etat ne peut pas réaliser ces programmes, il ne faut pas mettre cela sur le dos des entreprises qui doivent reverser de l'argent pour permettre à l'Etat de fonctionner», s'insurge le secrétaire général du syndicat.

S'agissant de la politisation de l'administration, les syndicats trouvent inadmissible que les agents de catégorie B dirigent ceux de la catégorie A. «C'est-à-dire que les agents de niveau Bac+2 dirigent ceux de Bac+5 et nous avons dit que dans le cas de l'administration cela est inadmissible», explique M. Yaméogo.

Au niveau de la passation des marchés, le syndicat dit avoir toujours dénoncé la non-transparence. A cet effet, ils disent être saisi par la sous-commission de passation des marchés. M. Yaméogo a indiqué que cette commission travaille dans la transparence et que les résultats d'attributions sont modifiés par l'administration au finish.

Par ailleurs, le syndicat exige le retour des véhicules affectés à la présidence du Faso, au gouvernorat de Gaoua et au secrétariat du gouvernement. Dans le cas de la réalisation de l'échangeur du nord, aux dires de M'Bi Yaméogo, le ministère a été doté de moyens roulants. Mais, dit-il, avant la fin des travaux, trois véhicules ont été affectés à la présidence, un autre au gouvernorat de Gaoua, et un au secrétariat général du gouvernement du Conseils des ministres. «Pendant ce temps, nos services sont totalement démunis de moyens roulants. Nous demandons à ces différentes structures de renvoyer ces véhicules pour nous permettre d'accomplir nos missions qui sont dévolues», a conclu le secrétaire général du SYTTPBHA.

Sur la question, le secrétaire général du ministère des Infrastructures, Paul Yagho, a précisé que ces véhicules ont été affectés de façon temporaire.